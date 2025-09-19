Si estás tan emocionado ver a Bad Bunny cerrar su residencia en Puerto Rico, prepárate, porque este 20 de septiembre será una fecha que muchos vamos a recordar. El artista más escuchado del mundo vuelve a hacer historia con el último show de su serie “No Me Quiero Ir de Aquí”, y esta vez no será solo para los afortunados que consiguieron entradas: el concierto será transmitido en vivo a nivel mundial a través de Amazon Prime Video, Twitch y la app de Amazon Music.

Este evento no es cualquier presentación más. El show final se transmitirá desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, y no solo celebra el final de una residencia completamente vendida, sino que también conmemora el octavo aniversario del huracán María, una fecha muy significativa para Puerto Rico y para Bad Bunny como figura comprometida con su isla.

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL CONCIERTO EN VIVO?

Lo mejor de todo es que ver el concierto es completamente gratis si tienes cuenta en Amazon Prime, en la app de Amazon Music o si te conectas al canal oficial de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic). No necesitas pagar nada adicional y, si no puedes verlo en el momento exacto, habrá una repetición automática a partir de la medianoche (hora del Este), disponible por 24 horas en todas las plataformas.

En la actualidad, Bad Bunny es uno de los cantantes más famosos del mundo (Foto: AFP)

HORARIO CONFIRMADO POR PAÍS PARA VER EL CONCIERTO DE BAD BUNNY

Aquí te dejo los horarios por país para que puedas conectarte justo a tiempo. La transmisión inicia a las 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT del sábado 20 de septiembre:

América del Norte:

Estados Unidos (EST): 8:30 p.m.

Estados Unidos (PST): 5:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Canadá (Toronto): 8:30 p.m.

Canadá (Vancouver): 5:30 p.m.

Centroamérica:

Guatemala: 6:30 p.m.

El Salvador: 6:30 p.m.

Honduras: 6:30 p.m.

Nicaragua: 6:30 p.m.

Costa Rica: 6:30 p.m.

Panamá: 7:30 p.m.

Caribe:

Puerto Rico: 8:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

Cuba: 8:30 p.m.

América del Sur:

Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:30 p.m.

Europa:

España (Madrid): 2:30 a.m. del domingo

Reino Unido: 1:30 a.m. del domingo

Francia: 2:30 a.m. del domingo

Alemania: 2:30 a.m. del domingo

Italia: 2:30 a.m. del domingo

¿QUÉ HACE ESTE CONCIERTO TAN ESPECIAL?

La transmisión, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, será la primera vez que uno de estos shows se transmite a nivel global, y representa algo mucho más grande que un espectáculo. Es el inicio de una alianza histórica entre Bad Bunny y Amazon, con proyectos de impacto real en educación, tecnología, desarrollo agrícola y apoyo a emprendedores locales en Puerto Rico.

Este no es solo un show para fans, es una celebración con causa. Junto a Fundación Rimas y Fundación Good Bunny, Amazon está lanzando una serie de iniciativas que incluyen programas educativos, entregas de alimentos frescos, apoyo a la agricultura y una tienda especial en Amazon llamada “comPRa Local”, donde se destacarán productos con el sello “Hecho en Puerto Rico”.

Para quienes siempre quieren más, también habrá contenido exclusivo de Bad Bunny en las plataformas de Amazon Music, incluyendo la posibilidad de preordenar un vinilo edición limitada de Debí Tirar Más Fotos con imágenes inéditas de esta residencia. Además, Benito estará tomando el control de Platino, la playlist latina principal de Amazon Music, con una curaduría especial de canciones inspiradas en la cultura y la historia musical de su tierra.

Bad Bunny se despide de "su residencia" este sábado 20 de septiembre (Foto: Bad Bunny / Instagram)

