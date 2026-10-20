Dos hermanos que apenas se conocen, un barco a la deriva y una tormenta que crece sin pausa. Con esa premisa, Netflix suma a su catálogo “Contra el huracán” (en inglés: “Surviving Hurricane Otis”), una película mexicana de supervivencia que apunta a conquistar a quienes disfrutan de los dramas con el mar como escenario principal. Así, el título promete una trama cargada de tensión y vínculos familiares puestos a prueba... con una historia que remite a impactantes hechos reales de la costa del Pacífico.

Vale precisar que, tal como explica El País, el punto de partida del largometraje son dos marineros que realmente sobrevivieron al huracán Otis en Acapulco: Marlon Valdez y Jonathan Chico.

Resulta que el paso de este ciclón fue considerado una tragedia en la ciudad, donde la tormenta dejó al menos 52 muertos y 31 desaparecidos, en su mayoría marineros como ellos.

En ese sentido, los protagonistas del filme son personajes de ficción construidos sobre esa vivencia, mas no un retrato literal de lo que ocurrió aquella noche del 25 de octubre del 2023.

Sin embargo, durante la producción de la cinta, los verdaderos sobrevivientes sí asesoraron al equipo y estuvieron en el set.

Además, aparecen en una escena y prestan sus voces para algunas comunicaciones por radio dentro de la película.

¿DE QUÉ TRATA “CONTRA EL HURACÁN”?

“Contra el huracán” narra la historia de Wirpul (Benny Emmanuel), un joven e inexperto capitán de yate que acaba de asumir una gran responsabilidad.

Entonces, en una tormenta tropical que se transforma en el huracán Otis, de categoría 5, él queda atrapado—sin motor y sin comunicación—junto a Candi (Kristyan Ferrer), su medio hermano, con quien casi no tiene relación.

A partir de allí, el conflicto tiene dos frentes:

Por un lado, la lucha por sobrevivir en el mar.

en el mar. Por otro, una relación fracturada por años de heridas familiares.

De esta manera, la película mexicana plantea que la hermandad y el coraje serán clave para atravesar la noche.

MIRA EL TRÁILER DE “CONTRA EL HURACÁN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CONTRA EL HURACÁN”?

Con una clasificación 16+, “Contra el huracán” llega al catálogo internacional de Netflix el viernes 23 de octubre de 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de los 96 minutos que componen la cinta, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “CONTRA EL HURACÁN”?

En “Contra el huracán”, mientras Benny Emmanuel interpreta a Wirpul, el actor Kristyan Ferrer le da vida a Candi.

A ellos los acompañan en el elenco:

Mónica Del Carmen

Andrew Leland Rogers

Mónica Jiménez

Gonzalo Vega Jr.

Octavio Michel Grau

Teté Espinoza

Roberto Cázares

Detrás de cámaras, por su parte, la dirección está a cargo de Jorge Michel Grau, quien coescribió el guion al lado de Jose Leonor Alejandro y Venancio Villalobos.

La trama de la película mexicana "Contra el huracán" aborda temas como la empatía, la fuerza los vínculos familiares y la capacidad de supervivencia de los protagonistas ante la furia de la naturaleza (Foto: Perro Azul / Netflix)

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