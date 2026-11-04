Tras disfrutar de la película española “Colisión” (en inglés: Collision Course) de Netflix, seguro te pareció interesante su propuesta narrativa: un choque de autos que desencadena diversas realidades y desenlaces. Así, a propósito del furor de aquella cinta, quizá te gustaría sumar otro título parecido a tu lista de visualizaciones. Por eso, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre “Corre, Lola, corre” (o “Run, Lola, Run”), el clásico alemán del director Tom Tykwer que también está disponible en el streaming.

Vale precisar que “Colisión” de Daniel Sánchez Arévalo plantea el asalto a un banco y lo narra en cinco capítulos en total.

De esta manera, podemos ver en escena a intérpretes de la talla de Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Álvaro Cervantes y Tamar Novas, por solo mencionar algunos nombres.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN “COLISIÓN” Y “CORRE, LOLA, CORRE”?

Resulta que ambas películas toman un hecho puntual y lo cuentan varias veces con variaciones mínimas que lo cambian todo.

Por ejemplo, en el caso de “Colisión”, la cinta rebobina el tiempo para mostrar qué pasa si muere un integrante distinto de la banda, algo muy similar a lo que propone “Corre, Lola, corre”.

"Corre, Lola, corre" es una película dirigida por Tom Tykwer que se estrenó en el año 1998 (Foto: X Filme Creative Pool / WDR / ARTE)

¿DE QUÉ TRATA “CORRE, LOLA, CORRE”?

El largometraje narra la historia de Lola (Franka Potente), una joven que recibe la llamada desesperada de su novio Manni (Moritz Bleibtreu).

Resulta que el muchacho dejó en el metro una bolsa con 100,000 marcos que debía entregar a un gánster y tiene 20 minutos para reponer el dinero.

Entonces, Lola corre por Berlín y el relato se cuenta tres veces, con pequeñas diferencias que cambian el destino de ambos.

Así, cada carrera arranca con la misma llamada, igual que “Colisión” vuelve una y otra vez a su choque.

MIRA EL TRÁILER DE “CORRE, LOLA, CORRE”

¿CÓMO VER “CORRE, LOLA, CORRE”?

En Latinoamérica, el clásico de culto alemán “Corre, Lola, corre” está disponible en el catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de los 75 minutos que componen su metraje en este territorio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Por otro lado, en Estados Unidos, el filme puede verse a través de Hulu.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “CORRE, LOLA, CORRE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Corre, Lola, corre”:

Franka Potente como Lola

como Lola Moritz Bleibtreu como Manni

como Manni Herbert Knaup como el padre de Lola

como el padre de Lola Heino Ferch como Ronnie, el jefe de Manni

como Ronnie, el jefe de Manni Joachim Król como Norbert von Au, el vagabundo

Los actores Moritz Bleibtreu y Franka Potente en una escena de la película alemana "Corre, Lola, corre" (Foto: X Filme Creative Pool / WDR / ARTE)

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