Desde 2017, los Crunchyroll Anime Awards reconoce y celebra las mejores series y películas de anime, así como al equipo que está detrás de las distintas producciones. Al igual que en las galas anteriores, en la décima edición de esta importante premiación, los fans de todo el mundo, junto con un jurado internacional y especializado, emitirán sus votos en las diversas categorías. Por lo tanto, tú también tienes la oportunidad de votar por tus animes favoritos. A continuación, te comparto los detalles de la selección y la manera correcta de emitir tu voto..

El evento se divide en dos rondas de votación: un jurado elige a los seis nominados iniciales para cada categoría del programa y luego un jurado vota junto con los fans para decidir los ganadores, que se anunciarán el 23 de mayo de 2026 en el espectáculo que tendrá lugar en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa, en Tokio (Japón). Por supuesto, la ceremonia también se transmitirá en directo para los fans del mundo.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS VOTACIONES DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Las votaciones para los Crunchyroll Anime Awards 2026 empezaron el 2 de abril de 2026, el mismo días que se anunciaron a los nominados, y terminarán el miércoles 15 de abril a las 23:59 PT.

"The Apothecary Diaries" está nominada a Anime del Año y Mejor Personaje Principal (Maomao), donde compite directamente con los protagonistas de "Dan Da Dan" y "Solo Leveling" (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CÓMO VOTAR EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Para poder participar en las votaciones de Crunchyroll Anime Awards 2026, los fans deben iniciar sesión con su dirección de email o su número de teléfono. Ese es el único requisito para votar una vez por día a un nominado de cada categoría.

Puedes votar una vez al día en las diferentes categorías. Si ya tienes a tus favoritos, también es posible emitir los mismos votos todos los días con un solo clic.

Otra opción para apoyar a tu anime favorito es compartir tu selección para que otros fanáticos se sumen a las votaciones. Podrás descargar una imagen de tu formulario de votación tras tu voto.

"Demon Slayer: Infinity Castle" ya ha demostrado su dominio este año al ganar el premio a Anime del Año (Película) en el Tokyo Anime Award Festival 2026 y el de Mejor Película Animada Internacional en los Saturn Awards ¿También ganará los Crunchyroll Awards? (Foto: Ufotable / TOHO)

MÁS DETALLES DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Entre las celebridades se unirá a la ceremonia están el actor Winston Duke, el rapero, productor y cineasta RZA, la música Hannah Bahng. Además, se confirmó actuaciones musicales adicionales: Dean Fujioka abriendo la ceremonia con “History Maker” de Yuri!!! on ICE, y Porno Graffitti interpretando un tributo conmemorando el décimo aniversario de “My Hero Academia”.

Estos son los presentadores de Anime Awards 2026

Asuka Saito

Danna

Hannah Bahng

Kasumi Arimura

Mitorizu

Nanase Nishino

Nyvi Estephan

Rashmika Mandanna

RZA

Snitchery

Winston Duke

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