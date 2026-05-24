Este año, la conversación otaku ha tenido un punto de encuentro clarísimo: la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, ceremonia que acaba de coronar a las producciones más destacadas del 2025 y ha dejado una lista muy jugosa de títulos para maratonear. Así, la pregunta lógica después de la gala es sencilla: ¿dónde ver todo esto en el streaming? Pues, aquí hago un repaso de cada una de las series y películas ganadoras y te cuento en qué plataformas se pueden disfrutar sin problemas.

Vale precisar que la premiación de este año se realizó en Tokio el pasado sábado 23 de mayo del 2026.

Y, tal como te puedes imaginar, hubo espacio para casi todos los gustos: shonen clásico, romances escolares, dramas históricos y propuestas originales de ciencia ficción.

Antes de continuar, mira la transmisión de los Crunchyroll Anime Awards 2026:

¿DÓNDE VER LAS PRODUCCIONES GANADORAS DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

1. “My Hero Academia”

En la categoría Anime del Año, el reconocimiento fue para “My Hero Academia: Final Season”, cierre de la historia de Deku que también sumó otros galardones, como Mejor Personaje de Reparto para Katsuki Bakugo y Mejor Ending.

La producción forma parte del catálogo de Crunchyroll, donde puedes encontrar la serie completa, desde las primeras temporadas hasta este arco final que se quedó con el premio mayor.

All Might vistiendo su armadura robótica definitiva en la temporada 8 del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

2. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle”

La distinción de Película del Año, por su parte, recayó en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle”, cinta que además arrasó en categorías técnicas como Mejor Banda Sonora.

El filme fue anunciado como estreno para Crunchyroll. Es decir, llegará próximamente a la plataforma de streaming especializada en anime.

3. “One Piece”

Si tu prioridad son los shows televisivos en curso, el premio a Mejor Serie Continua para “One Piece” confirma que la adaptación del manga de Eiichiro Oda sigue tan vigente como siempre.

Actualmente, el anime puede verse en Crunchyroll, donde se actualiza con nuevos episodios tras su emisión en Japón.

4. “Gachiakuta”

Por otro lado, “Gachiakuta” fue elegida Mejor Serie Nueva y también destacó en Mejor Diseño de Personajes y Mejor Arte de Fondo.

La ficción se encuentra disponible en Crunchyroll, plataforma que la promociona como uno de sus títulos de acción y fantasía más potentes de su catálogo.

5. “Lazarus”

Para quienes buscan propuestas originales, Lazarus, premiada como Mejor Anime Original, puede ser la alternativa perfecta para su próxima maratón.

La serie se puede ver a través de HBO Max, donde figura dentro de su oferta de anime y animación adulta.

Axel Gilberto es el carismático protagonista principal del anime de ciencia ficción y acción "Lazarus" (Foto: MAPPA)

Otras ganadoras de los Crunchyroll Anime Awards 2026:

6. “The Apothecary Diaries” - Temporada 2 (Crunchyroll)

- Temporada 2 (Crunchyroll) 7. “The Fragrant Flower Blooms With Dignity” (Netflix)

(Netflix) 8. “DAN DA DAN” - Temporada 2 (Crunchyroll)

- Temporada 2 (Crunchyroll) 9. “Re:ZERO -Starting Life in Another World” - Temporada 3 (Crunchyroll)

- Temporada 3 (Crunchyroll) 10. “SPY x FAMILY” - Temporada 3 (Crunchyroll)

- Temporada 3 (Crunchyroll) 11. “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” (Crunchyroll)

(Crunchyroll) 12. “SAKAMOTO DAYS” (Netflix)

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