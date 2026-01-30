La temporada de premios ya empezó. Aunque los Oscar, Golden Globes y Emmys son algunos de los más importantes y conocidos, no son los únicos. Existen otras premiaciones como los Saturn Awards, Annie Awards y Crunchyroll Anime Awards. Esta última reconoce y celebra las mejores series y películas de anime, y al talentoso equipo que las crea, desde 2017. Por lo tanto, los fanáticos de “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Chainsaw Man: Reze Arc”, “My Hero Academia”, “Dan Da Dan”, “Solo Leveling” y otros animes están pendientes de los detalles del evento.
En este evento anual los fans de todo el mundo, junto con un jurado internacional, emiten sus votos en diversas categorías, y los resultados se revelan en una ceremonia en vivo. Por lo tanto, se divide en dos rondas de votación: un jurado elige a los seis nominados iniciales para cada categoría del programa y luego un jurado votará junto con los fans para decidir los ganadores.
Entonces, ¿cuándo anunciarán a los nominados? ¿Cuáles son las categorías a considerar? ¿Cuándo se realizarán los Crunchyroll Anime Awards 2026? ¿Cuáles son los animes favoritos? A continuación, te comparto estos y otros datos importantes.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?
Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se realizarán el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio.
¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS PARA LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?
- Anime del Año
- Película Anime del Año
- Mejor Serie
- Mejor Serie Nueva
- Mejor Anime Original
- Mejor Animación
- Mejor Diseño de Personajes
- Mejor Director
- Mejor Arte de Fondo
- Mejor Romance
- Mejor Comedia
- Mejor Acción
- Mejor Anime Isekai
- Mejor Drama
- Mejor Slice of Life
- Mejor Personaje Principal
- Mejor Personaje de Reparto
- Personaje que “Debo Proteger a Toda Costa”
- Mejor Canción Anime
- Mejor Banda Sonora
- Mejor Opening
- Mejor Ending
- Mejor Interpretación de Voz o Doblaje (Japonés, Árabe, Portugués Brasileño, Español Castellano, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español Latino, Hindi)
¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS A LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?
Todavía no se han anunciado a los nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026. Probablemente, se revelen en abril de este año. A partir de ese momento, los fans podrán votar por sus animes favoritos.
Tampoco se han compartido los detalles sobre la votación, pero Crunchyroll no tardará en anunciar los detalles.
Estos son algunos de los animes favoritos para los Crunchyroll Anime Awards 2026
- Los diarios de la boticaria - Temporada 2
- Solo Leveling - Temporada 2
- Dr. Stone: Science Future
- Grand Blue - Temporada 2
- Dan Da Dan - Temporada 2
- My Hero Academia
MÁS DETALLES DE LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026
Los Crunchyroll Anime Awards 2026 serán presentados conjuntamente por la seiyuu e intérprete Sally Amaki (Tomo-chan Is a Girl!Opens in a new tab) y el artista pop Jon Kabira, y el pre-show mundial será presentado por Lauren Moore y Tim Lyu.
Yoko Takahashi interpretará el tema de “Neon Genesis Evangelion”, “A Cruel Angel Thesis”, como homenaje a su aniversario 30.
