¡Plus Ultra! Mientras “My Hero Academia: You’re Next” continúa su carrera en los cines de América Latina, Estados Unidos y España, Crunchyroll sorprendió a medio mundo con un inesperado anuncio: el estreno de “My Hero Academia: Heroes Rising” (2019).

Desde el jueves 17 de octubre, la segunda película de “My Hero Academia” está disponible en la plataforma de streaming, en su idioma original y con subtítulos en español. Sin dudas, un regalo apropiado para llenar el vacío dejado por el anime tras el final de la séptima temporada.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: HEROES RISING” EN CRUNCHYROLL?

“My Hero Academia: Heroes Rising” está disponible en Crunchyroll, aunque exclusivamente para los siguientes territorios: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Latinoamérica, Países Nórdicos y Caribe.

Para ver la película solo necesitas estar suscrito al servicio de streaming. Aquí te dejo el link oficial para que accedas directamente a la película, titulada “My Hero Academia: El despertar de los héroes” en español.

"My Hero Academia: Heroes Rising" fue estrenada originalmente en 2019, ambientada en medio de los eventos de la cuarta temporada del anime (Foto: Bones)

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: HEROES RISING”?

“La clase 1-A visita la isla Nabu, donde finalmente pueden hacer un verdadero trabajo de héroe. El lugar es tan tranquilo que parece unas vacaciones... ¡hasta que son atacados por un villano con un don insondable! Con All Might retirado y las vidas de los ciudadanos en juego, no hay tiempo para preguntas. Deku y sus amigos son las próximas generaciones de héroes y son la única esperanza de la isla”.

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA: HEROES RISING”

¿CUÁNTO DURA LA PELÍCULA?

“My Hero Academia: You’re Next” tiene una duración de casi 1 hora con 44 minutos.

¿CUÁL ES LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA PELÍCULA?

“My Hero Academia: You’re Next” está ambientada en medio de los eventos de la cuarta temporada del anime, aunque nunca fue precisada una cronología exacta.

¿QUIÉN ES EL VILLANO PRINCIPAL DE MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT?

Nine es el nombre que usa el villano principal de “My Hero Academia: You’re Next”. Se trata de un hombre que tiene un don que le permite controlar el clima, denominado Manipulación del Clima: puede desatar tormentas eléctricas y huracanes destructivos en un instante. Nine no cree en los héroes ni en los villanos, únicamente en el poder bruto para medir el valor de una persona.

Nine considera que su don es particularmente divino, comparado al del resto (Foto: My Hero Academia: Heroes Rising / Bones)

¿CÓMO VER TODAS LAS TEMPORADAS DE “MY HERO ACADEMIA”?

Todas las temporadas de “My Hero Academia” están disponibles en Crunchyroll.

Las cinco primeras temporadas del anime también se encuentran en Netflix.