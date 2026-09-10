Crunchyroll ya tiene lista su hoja de ruta para uno de los eventos más esperados del calendario del mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Y es que la compañía confirmó su programación completa para la New York Comic Con 2026. Así, la lista incluye desde llamativos regresos hasta paneles con elencos de doblaje que prometen sorpresas en vivo. Por lo tanto, si eres de los que sigue de cerca el catálogo de anime en la plataforma de streaming, aquí te cuento qué debes esperar exactamente del festival.

Vale precisar que la New York Comic Con es, cada año, una de las vitrinas más importantes para que los estudios adelanten material inédito de sus producciones.

De esta manera, la convocatoria reúne a franquicias de distinto perfil: desde el shonen de batallas hasta el drama de fantasía, lo que amplía el público al que le puede interesar asistir.

Y, ahora, la New York Comic Con 2026 se realizará del jueves 8 al domingo 11 de octubre en el Javits Center de Nueva York.

LA PROGRAMACIÓN DE CRUNCHYROLL EN LA NEW YORK COMIC CON 2026

1. Crunchyroll Showcase

Fecha: jueves 8 de octubre del 2026, 3:30 p.m., sala 405.

Según el comunicado oficial de la plataforma Crunchyroll, este panel abre la programación con anuncios inéditos, adelantos y tráilers de estreno mundial.

2. “The Apothecary Diaries”

Fecha: viernes 9 de octubre del 2026, 12:15 p.m., sala 409.

Aquí Aoi Yuki, voz japonesa de Maomao, y Takeo Otsuka, voz de Jinshi, recrearán escenas del anime.

Cabe resaltar que la tercera temporada de esta serie se estrena el 2 de octubre.

3. Panel de “One Piece”, junto a Toei Animation

Fecha: viernes 9 de octubre del 2026, 12:45 p.m., Empire Stage.

Por otro lado, este panel contará con la presencia de Ian Sinclair (voz en inglés de Brook y Scopper Gaban), Colleen Clinkenbeard (voz de Luffy) y Matthew David Rudd (voz de Loki).

4. “Sentenced to Be a Hero”

Fecha: viernes 9 de octubre del 2026, 6:30 p.m., sala 405.

Aquí, en cambio, se reunirá el autor de la novela ligera original, Rocket Shokai, el ilustrador Mephisto, y los actores de voz japoneses Yohei Azakami (Xylo) y Mayu Iizuka (Teoritta).

5. “Black Clover” - Temporada 2

Fecha: sábado 10 de octubre del 2026, 12:45 p.m., Empire Stage.

Este panel, por su parte, incluirá una proyección y una sesión de doblaje en vivo con Gakuto Kajiwara, voz japonesa de Asta, y Dallas Reid, su voz en inglés.

Importante: la segunda temporada del anime llega el 3 de octubre, luego de más de cinco años desde el cierre de la primera.

6. “Shangri-La Frontier” - Temporada 3

Fecha: sábado 10 de octubre del 2026, 3:45 p.m., sala 408.

Aquí se llevará a cabo el estreno en Estados Unidos de los dos primeros episodios de la nueva entrega de la serie.

7. “Firefly Wedding” y “Dengeki Daisy”

Fecha: sábado 10 de octubre del 2026, 7:30 p.m., sala 408.

Este panel, por su parte, presentará el primer capítulo de cada anime, como parte de la sección de proyecciones anticipadas.

8. “Black Torch”

Fecha: domingo 11 de octubre del 2026, 12:00 p.m., Empire Stage.

Aquí se presenta a AJ Beckles (voz en inglés de Jiro Azuma) y Keith Silverstein (voz de Rago), quienes repasarán los momentos de acción y comedia más recordados de la serie.

9. “Here U Are”

Fecha: domingo 11 de octubre del 2026, 3:30 p.m., sala 405.

Finamente, la programación del fin de semana se cierra con la proyección de los episodios 1 y 2 de este anime.

OTRAS EXPERIENCIAS DE CRUNCHYROLL EN LA NEW YORK COMIC CON 2026

Fuera de los paneles, Crunchyroll tendrá experiencias interactivas basadas en “Black Clover” y “Witch Hat Atelier” en el stand 1653.

Por si fuera poco, el área de Crunchyroll Manga también estará presente en el stand 1643, celebrando un año desde su lanzamiento.

Y tú, ¿eres de los que ya espera con ansias este evento?

En el anime "Black Torch", Jiro es un joven descendiente de ninjas que posee la habilidad única de comunicarse con los animales (Foto: 100Studio)

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