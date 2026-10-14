“Crystal Lake” podría ser la serie perfecta para Halloween de 2026. La precuela de la icónica película “Viernes 13” (“Friday the 13th”) de 1980 explora la psique rota de Pamela Voorhees (Linda Cardellini) tras perder a su hijo Jason, la mitología de la familia Voorhees y los secretos que convirtieron al pueblo en un lugar maldito. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva serie slasher? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y más datos relevantes de la producción desarrollada por Brad Caleb Kane.

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Esta serie promete expandir y profundizar en la mitología del universo de “Viernes 13” combinando el drama psicológico, el suspenso y el terror slasher, centrándose en el origen del mal antes de que Jason adoptara su icónica máscara. Asimismo, conectar los cabos sueltos de los trágicos incidentes del campamento y los elementos sobrenaturales o inexplicables del bosque.

“Crystal Lake”, que también cuenta con las actuaciones de William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom, tuvo proyecciones previas en el programa Primetime en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026 y en la Comic Con and Beyond Fest de Nueva York en octubre.

Linda Cardellini es la encargada de interpretar a Pamela Voorhees en la serie slasher "Crystal Lake", precuela de “Friday the 13th”, que se estrena el 15 de octubre (Foto: A24)

¿DE QUÉ TRATA “CRYSTAL LAKE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Crystal Lake”, “cuando sale a la luz un oscuro secreto del pasado de Pam, una inquietante cadena de sucesos aterradores se abate sobre el tranquilo pueblo de Crystal Lake, llevando a sus habitantes a preguntarse: ¿quién es Pamela Voorhees?”

Por lo visto en el tráiler, tras la desaparición de su hijo en el campamento, Pam se niega a aceptar su muerte y asegura que su hijo Jason sigue ahí afuera. En tanto, una serie de misteriosas muertes en el bosque provocan el pánico en un pueblo que solía ser tranquilo.

Aunque Crystal Lake aparenta ser un lugar tranquilo, en realidad oculta secretos oscuros, con habitantes locales que encubren verdades sobre el campamento. Además, Pamela también esconde atroces secretos.

¿CÓMO VER “CRYSTAL LAKE”?

“Crystal Lake” se estrenará el jueves 15 de octubre de 2026 en Peacock en Estados Unidos. Además se espera que se emita en Sky Atlantic y se transmita en Now en el Reino Unido e Irlanda el 19 de octubre.

La serie de terror, producida por A24, también estará disponible en HBO Max en Europa, África y Oriente Medio. Mientras que en Latinoamérica se podrá ver en Universal+.

Estados Unidos: Peacock.

Latinoamérica: Universal+.

Europa: HBO Max / Max (excepto en Reino Unido e Irlanda).

TRÁILER DE “CRYSTAL LAKE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CRYSTAL LAKE”

Linda Cardellini como Pamela Voorhees

William Catlett como Levon Brooks

Devin Kessler como Briana Brooks

Cameron Scoggins como Dorf

Gwendolyn Sundstrom como Grace

Callum Vinson como Jason Voorhees

Nick Cordileone como Ralph

Joy Suprano como Rita

Danielle Kotch como Claudette

Phoenix Parnevik como Barry

William Catlett como Levon Brooks y Cameron Scoggins como Dorf en la serie slasher "Crystal Lake", precuela de “Friday the 13th” (Foto: A24)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CRYSTAL LAKE”?

“Crystal Lake”, que cuenta con Brad Caleb Kane, Marc Toberoff, Victor Miller, Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian, Stuart Manashil, Tyson Bidner, Michael Lennox y Roy Lee como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CRYSTAL LAKE”?

La fotografía principal de “Crystal Lake” comenzó en Nueva Jersey el 20 de junio de 2025 bajo el título provisional “Mama’s Boy”. El rodaje se realizó en Jersey City, West Milford, Rutt’s Hut en Clifton, el Campamento No-Be-Bo-Sco en Blairstown. Las grabaciones terminaron en octubre de 2025.

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