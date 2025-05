‘Dragon Ball Z’ es un anime que marcó la infancia de muchas personas en distintas partes del mundo. Ahora, con todo el tema de ‘Dragon Ball Super’, las nuevas generaciones saben quién es ‘Gokú’ y hasta se han animado a ver varias de las películas antiguas de la franquicia. Entro a ese tema de las cintas porque en esta nota te voy a dar a conocer el film de ‘Z’ que se estrenó sin un título en Japón.

Es importante mencionar que la película en cuestión se estrenó poco tiempo después de que el primer episodio de ‘Dragon Ball Z’ fuera emitido en televisión por primera vez en Japón. Para ser más exactos, el capítulo en cuestión salió al aire el 26 de abril de 1989 y la cinta de la que te hablo llegó a la pantalla grande el 15 de julio de ese mismo año.

Habiéndote dado esas fechas, ¿ya sabes cuál es el film que motivó esta nota? No te preocupes si es que no lo has descubierto. Soy consciente que no es algo fácil de hacer con la información brindada. Para que ya no haya tanto misterio, anda al siguiente párrafo.

La película de la que te hablo se llama ‘Dragon Ball Z: ¡Devuélvanme a mi Gohan!’. Si bien ahora mismo te puedo indicar su título, te cuento que en Japón no llegó a estrenarse con uno. Simplemente decía ‘Dragon Ball Z’. Ello es porque en ese entonces, según SensaCine, no pensaron en que iba a haber más películas de la franquicia. Como creyeron que solo iba a existir una, pues no se tomaron la molestia de pensar en un título.

‘Garlick Jr.’ es el villano principal de la película ‘Dragon Ball Z: ¡Devuélvanme a mi Gohan!’. (Foto: Toei Animation) ×

Pero no creas que esa decisión repercutió negativamente en la cinta. De acuerdo a la citada fuente, más de 2 millones de personas fueron a verla al cine, recaudando 800 millones de yenes. El único problema es que después sí hubo otra película. En este caso me refiero a la de ‘Dragon Ball Z: El hombre más fuerte de este mundo’, estrenada el 10 de marzo de 1990 en Japón.

En la película ‘Dragon Ball Z: ¡Devuélvanme a mi Gohan!’, ‘Gokú’ y ‘Piccolo’ unieron fuerzas para poder derrotar a ‘Garlick Jr.’ (Foto: Toei Animation) ×

Así fue como la primera película de ‘Dragon Ball Z’ llegó a tener un título

¿Entonces cómo hicieron para diferenciarlas? Pues SensaCine informó que como en el VHS de la primera película estaba la frase ‘Ora no Gohan o Kaese!!’ (‘¡Devuélvanme a mi Gohan!’, en español), exactamente en la contraportada, ese título se acabó convirtiendo en el oficial. Sobre ello, Akira Toriyama, el creador de ‘Dragon Ball’ que falleció el 1 de marzo de 2024, reconoció que todo fue improvisado.

‘Gohan’, siendo tan pequeño, fue quien derrotó a ‘Garlick Jr.’ al hacer uso de su poder escondido. (Foto: Toei Animation) ×

“En aquel momento de la producción no estaba decidido si habría secuelas. Así que el equipo de producción ni siquiera consideró ponerle un subtítulo. Ninguno de nosotros hubiera creído que acabaríamos haciendo 13 más después”, señaló el recordado mangaka en 2006, siempre según la web de cine y series. No cabe duda que hay muchas cosas de ‘Dragon Ball Z’ capaces de sorprender a cualquiera.