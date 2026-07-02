La temporada 2 del anime "Solo Leveling" sigue la evolución del protagonista Jin-woo tras haber obtenido el importante trabajo de "Monarca de las Sombras" (Foto: A-1 Pictures)
La temporada 2 del anime "Solo Leveling" sigue la evolución del protagonista Jin-woo tras haber obtenido el importante trabajo de "Monarca de las Sombras" (Foto: A-1 Pictures)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Si eres de los que sigue de cerca el mundo detrás de tus favoritos, seguramente reconoces el nombre A-1 Pictures. Y es que este es el estudio responsable de , uno de los de la acción animada en los últimos años. Pues, resulta que la compañía ha revelado que, después de un año complicado, sus números volvieron a ponerse en verde. De esta manera, si te gustaría saber qué pasó y, sobre todo, qué producciones ayudaron a que la empresa reportara ganancias, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que A-1 Pictures pertenece a Aniplex, la misma casa que respalda franquicias enormes dentro y fuera de Japón.

Así, el estudio tiene una trayectoria de más de dos décadas produciendo trabajos destacados, los cuales van desde series de acción hasta comedias románticas y películas animadas.

¿CUÁNTO GANÓ A-1 PICTURES EN EL AÑO FISCAL 2026?

Según , A-1 Pictures reportó una ganancia neta de 91,649 millones de yenes en el año fiscal cerrado el 31 de marzo del 2026.

Ese resultado equivale a unos 564 mil dólares, número que contrasta fuertemente con el año anterior, cuando el estudio cerró con una pérdida de 178 millones de yenes (equivalente a más de 1.2 millones de dólares).

¿QUÉ ANIMES IMPULSARON LA RECUPERACIÓN DE A-1 PICTURES?

Las producciones que marcaron el exitoso año fiscal 2026 de A-1 Pictures fueron las siguientes:

  • “Kaguya-sama: Love Is War - Stairway to Adulthood”: un especial televisivo que sigue a Kaguya ya adulta, reflexionando sobre sus recuerdos románticos en la Academia Shuchiin.
  • “Fate/strange Fake”: producción que presenta una nueva Guerra del Santo Grial en Snowfield, Nevada, donde magos de todo el mundo invocan Servants en una batalla de acción y fantasía urbana.
  • “Uta no Prince-sama: TABOO NIGHT XXXX”: una película de concierto centrada en el grupo idol QUARTET NIGHT.
  • “El guardián del árbol de alcanfor“ (”The Keeper of the Camphor Tree"): un largometraje de misterio y drama sobrenatural basado en la novela de Keigo Higashino, sobre Reito y la segunda oportunidad que recibe al cuidar un árbol de alcanfor.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE A-1 PICTURES EN EL FUTURO?

Tal como te puedes imaginar, A-1 Pictures sigue trabajando en la tercera temporada de “Solo Leveling”.

Además, la compañía está concentrada en otros proyectos, como “Mashle: Magic and Muscles” y “Sword Art Online”, los cuales presentarán novedades en el .

"Mashle: Magic and Muscles" es un popular anime de comedia, fantasía y acción (Foto: A-1 Pictures)
"Mashle: Magic and Muscles" es un popular anime de comedia, fantasía y acción (Foto: A-1 Pictures)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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