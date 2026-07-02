Si eres de los que sigue de cerca el mundo detrás de tus animes favoritos, seguramente reconoces el nombre A-1 Pictures. Y es que este es el estudio responsable de “Solo Leveling”, uno de los fenómenos más grandes de la acción animada en los últimos años. Pues, resulta que la compañía ha revelado que, después de un año complicado, sus números volvieron a ponerse en verde. De esta manera, si te gustaría saber qué pasó y, sobre todo, qué producciones ayudaron a que la empresa reportara ganancias, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que A-1 Pictures pertenece a Aniplex, la misma casa que respalda franquicias enormes dentro y fuera de Japón.

Así, el estudio tiene una trayectoria de más de dos décadas produciendo trabajos destacados, los cuales van desde series de acción hasta comedias románticas y películas animadas.

¿CUÁNTO GANÓ A-1 PICTURES EN EL AÑO FISCAL 2026?

Según Gamebiz, A-1 Pictures reportó una ganancia neta de 91,649 millones de yenes en el año fiscal cerrado el 31 de marzo del 2026.

Ese resultado equivale a unos 564 mil dólares, número que contrasta fuertemente con el año anterior, cuando el estudio cerró con una pérdida de 178 millones de yenes (equivalente a más de 1.2 millones de dólares).

¿QUÉ ANIMES IMPULSARON LA RECUPERACIÓN DE A-1 PICTURES?

Las producciones que marcaron el exitoso año fiscal 2026 de A-1 Pictures fueron las siguientes:

“Kaguya-sama: Love Is War - Stairway to Adulthood”: un especial televisivo que sigue a Kaguya ya adulta, reflexionando sobre sus recuerdos románticos en la Academia Shuchiin.

un especial televisivo que sigue a Kaguya ya adulta, reflexionando sobre sus recuerdos románticos en la Academia Shuchiin. “Fate/strange Fake”: producción que presenta una nueva Guerra del Santo Grial en Snowfield, Nevada, donde magos de todo el mundo invocan Servants en una batalla de acción y fantasía urbana.

producción que presenta una nueva Guerra del Santo Grial en Snowfield, Nevada, donde magos de todo el mundo invocan Servants en una batalla de acción y fantasía urbana. “Uta no Prince-sama: TABOO NIGHT XXXX”: una película de concierto centrada en el grupo idol QUARTET NIGHT.

una película de concierto centrada en el grupo idol QUARTET NIGHT. “El guardián del árbol de alcanfor“ (”The Keeper of the Camphor Tree"): un largometraje de misterio y drama sobrenatural basado en la novela de Keigo Higashino, sobre Reito y la segunda oportunidad que recibe al cuidar un árbol de alcanfor.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE A-1 PICTURES EN EL FUTURO?

Tal como te puedes imaginar, A-1 Pictures sigue trabajando en la tercera temporada de “Solo Leveling”.

Además, la compañía está concentrada en otros proyectos, como “Mashle: Magic and Muscles” y “Sword Art Online”, los cuales presentarán novedades en el Anime Expo 2026.

"Mashle: Magic and Muscles" es un popular anime de comedia, fantasía y acción (Foto: A-1 Pictures)

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