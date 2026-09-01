Dos jóvenes pianistas de mundos opuestos se unen a una prestigiosa escuela de artes para prodigios musicales y se convierten en rivales en “Cuatro manos, dos sonatas” (“Four Hands, Two Sonatas” en inglés y “Pohaenjeu” en su idioma original). Aunque ambos son muy talentosos, tienen motivaciones diferentes. Mientras uno está obsesionado con la perfección y con cumplir las altas expectativas de su familia, el otro posee un talento natural y libre a pesar de su infancia complicada. Entonces, ¿quiénes completan el reparto de la nueva serie surcoreana de Netflix?

Mira también: Lista de estrenos de Netflix en septiembre de 2026

El drama musical que navega por las turbulentas aguas de la amistad, la rivalidad y el crecimiento personal cuenta con la dirección de Park Hyun-seok, el guion de Shin Yi-won y la producción de las compañías Studio Dragon, Studio N y Namoo Actors.

Song Kang, Lee Jun Young (Jun) y Jang Gyu-ri son los protagonistas de “Cuatro manos, dos sonatas”, que también cuenta con las actuaciones de Yoon Se-ah, Jung Jin-young, Sung No-jin, Kim Min, Kim Hye-hwa, Kim Joo-hun, Seo Jae-hee, Lee Sang-jun, Yoo Tae-joo y Lee Myeong-ro.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”

1. Song Kang como Kang Bi-o

Song Kang, que saltó a la fama por su interpretación del papel de Hwang Sun-oh en la serie “Love Alarm”, y que fue participó en “Sweet Home”, “Like Butterfly”, “Nevertheless” y “Mi adorable demonio”, asume el papel de Kang Bi-o, un pianista prodigio de élite que ha dedicado su vida a la búsqueda constante de la perfección.

De acuerdo con la descripción de Netflix, “impulsado por una obsesión inquebrantable con la música, Pi-o aparenta ser impecable y seguro de sí mismo, pero bajo su brillante talento se esconde un mundo de ansiedad y presión.”

Song Kang se encarga de interpretar a Kang Bi-o en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas", que tiene 12 episodios (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

2. Lee Jun Young (Jun) como Choi Jeong-yo

Lee Jun Young (Jun), que fue parte de “Class of Lies”, “Good Casting”, “Let Me Be Your Knight”, “El heredero ilegítimo”, “The Queen Who Crowns”, “Si la vida te da mandarinas..”, “Un héroe débil” y “Acaramelados”, da vida a Choi Jeong-yo, un pianista de espíritu libre que tiene un talento musical excepcional.

Choi Jeong-yo “persigue su sueño de tocar el piano a pesar de una infancia difícil y turbulenta. De espíritu libre, auténtico y espontáneo, Jeong-yo posee una calidez natural que revela un tipo de brillantez musical sorprendentemente diferente.”

Lee Jun Young (Jun) asume el rol de Choi Jeong-yo en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas", escrita por Shin Yi-won (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

3. Jang Gyu-ri como Hong Jae-in

Jang Gyu-ri, que apareció en “Ms. Perfect”, “Está bien no estar bien”, “Cheer Up”, “Chaebol X Detective” y “Cuando el teléfono suena”, interpreta a Hong Jae-in, una estudiante de viola con un oído absoluto. Además, es amiga de la infancia de Kang Bi-o.

Jang Gyu-ri da vida a Hong Jae-in, amiga de la infancia de Kang Bi-o, en la serie coreana "Cuatro manos, dos sonatas", que se estrenó el 29 de agosto (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

4. Yoon Se-ah como Kang Ji-hye

Yoon Se-ah, actriz surcoreana conocida por sus papeles en las series “City Hall”, “Wife Returns” y “Como aman los hombres”, asume el rol de Kang Ji-hye en “Four Hands, Two Sonatas”. Se trata de la madre de Kang Bi-o quien presiona a su hijo para alcanzar el reconocimiento de su abuelo.

Yoon Se-ah interpreta a Kang Ji-hye, la madre de Kang Bi-o, en la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas", dirigida por Park Hyun-seok (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

5. Jung Jin-young como Kang Seung-woon

Jung Jin-young, que apareció en producciones como “The Case of Itaewon Homicide”, “Milagro en la celda 7”, “Another Promise”, “The Swindlers”, “The Book of Fish”, “Love Rain”, “La reina de las lágrimas” y “El arte de Sarah”, interpreta a Kang Seung-woon, abuelo de Kang Bi-o y famoso director de orquesta.

Jung Jin-young asume el papel de Kang Seung-woon, el abuelo de Kang Bi-o, en la serie surcoreana "Cuatro manos, dos sonatas" (Foto: Studio Dragon/ Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Four Hands, Two Sonatas”:

Sung No-jin como Choi Gi-taek

Kim Min como el director Kim

Kim Hye-hwa como Han Hyeon-jeong

Kim Joo-hun como Do Hyeon-soo

Seo Jae-hee como Yun Seon-joo

Lee Sang-jun como Yun Han-rim

Yoo Tae-joo como Jang Seok-hwan

Lee Myeong-ro como Hyeon-cheol

¿DE QUÉ TRATA “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Four Hands, Two Sonatas”, “cuando dos pianistas jóvenes de orígenes totalmente disímiles se conocen en una escuela de música de élite, sus vidas se entremezclan como armónicas melodías.”

¿CÓMO VER “CUATRO MANOS, DOS SONATAS”?

El primer episodio de “Cuatro manos, dos sonatas” se estrenó el sábado 29 de agosto de 2026 en Netflix, Cada semana se emitirán dos nuevos capítulos hasta octubre.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí