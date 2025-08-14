Durante muchos años, “The Biggest Loser” fue un fenómeno de la televisión estadounidense. Se trataba de un reality show que debutó en NBC en 2004 y que se mantuvo al aire durante 18 temporadas. La premisa era sencilla pero impactante: personas con sobrepeso competían por perder la mayor cantidad de kilos posible, bajo la supervisión de entrenadores famosos como Bob Harper y Jillian Michaels. El ganador se llevaba US$250,000. Millones de espectadores seguían semana tras semana las historias de transformación física, pero pocos sabían lo que ocurría detrás de cámaras.

Ahora, Netflix lanza un nuevo documental titulado “Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser” (“Fit for TV: The Real Biggest Loser”), que se estrena este 15 de agosto. Lo que esta producción revela es, sinceramente, duro de digerir. Esta serie documental no solo expone las luces y sombras de uno de los realities más vistos del mundo; también nos obliga a repensar cómo entendemos el éxito, la salud y el entretenimiento.

Imagen promocional de la serie documental "Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser" (Foto: Netflix)

LA TRANSFORMACIÓN, ¿A QUÉ COSTO?

Lo que más me impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. Algunos relatan cómo se les daban pastillas de cafeína, se los sometía a entrenamientos extremos y se les limitaba el consumo calórico a niveles preocupantes. Tracey Yukich, por ejemplo, asegura en el documental que sus órganos estaban colapsando. Y no fue la única. Joelle Gwynn, de la temporada 7, también relata momentos de humillación y maltrato, incluyendo un episodio en el que su entrenador, Bob Harper, le gritó de forma violenta delante de cámaras.

Más allá de los desafíos físicos, lo que revela el documental es cómo el programa buscaba deliberadamente a personas emocionalmente vulnerables. Como dice el productor ejecutivo JD Roth, “no buscábamos personas con sobrepeso y felices; buscábamos personas con sobrepeso e infelices”. La premisa no era solo transformar cuerpos, sino también explotar heridas personales en busca de rating.

REALIDAD EDITADA: LO QUE LA TELEVISIÓN NO MOSTRÓ

Una de las partes más reveladoras del documental es cuando los propios productores y entrenadores reconocen cómo ciertas escenas eran manipuladas o forzadas para crear más drama. La cámara se sacudía intencionalmente cuando alguien se caía, para acentuar la idea de que el peso era el problema. Las “tentaciones” —momentos en que los concursantes eran puestos frente a mesas repletas de comida chatarra— eran diseñadas para que fallaran, y muchas veces eran usadas como castigo emocional.

Harper, el entrenador, una de las figuras centrales del programa, aparece en el documental reflexionando sobre algunas de sus decisiones, aunque también minimiza otras. Dice que “todos eran adultos” y que él “nunca se burló de las personas con sobrepeso”, aunque otros testimonios indican lo contrario. Hay momentos en los que admite haber cruzado límites, como cuando le gritó a una concursante o cuando celebró que alguien vomitara por el esfuerzo físico, diciendo que eso la ayudaría a bajar de peso.

ESTÉTICA SOBRE SALUD: EL MENSAJE EQUIVOCADO

Uno de los puntos más sensibles es cómo “The Biggest Loser” promovía una imagen de éxito basada exclusivamente en la delgadez. Aunque se hablaba de salud, en la práctica lo que se premiaba era la pérdida extrema de peso. La finalista Rachel Frederickson perdió casi el 60% de su peso corporal original, lo cual encendió las alarmas del público y los medios. Incluso Harper admitió haberse “horrorizado” al verla. Pero eso no impidió que el programa continuara premiando este tipo de resultados.

La presión estética también estaba presente en los propios entrenadores. Harper, por ejemplo, tuvo que cubrirse los tatuajes durante las primeras temporadas porque los productores temían que “no gustaran” al público. También se tardó casi una década en hablar abiertamente de su homosexualidad dentro del show, por miedo a cómo podría reaccionar la audiencia. Todo estaba calculado para generar aceptación visual, a costa de la autenticidad.

CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO

Quizás lo más preocupante que deja este documental es la huella que el programa dejó en sus participantes. Muchos de ellos recuperaron el peso perdido —algo que estudios posteriores han confirmado— y algunos desarrollaron trastornos alimentarios o depresión. Suzanne Mendonca, de la temporada 2, denunció haber comido apenas 800 calorías al día y haber vomitado regularmente durante las grabaciones. La mayoría de estas situaciones eran ocultadas al espectador, que solo veía cuerpos delgados y aplausos.

Lo más doloroso de todo esto es que muchos de estos exconcursantes dicen haberse sentido usados. Como Joelle Gwynn afirma claramente en el documental: “A la gente le gusta burlarse de la gente gorda”. Ese parecía ser, en parte, el verdadero motor de entretenimiento del programa.

El reality show estadounidense consistía en personas con sobrepeso bajando la mayor cantidad de kilos para llevarse un importante premio económico (Foto: Netflix)

¿REDENCIÓN O NEGACIÓN?

En sus entrevistas más recientes, Harper se muestra orgulloso de su paso por “The Biggest Loser”, aunque admite que cambiaría algunos aspectos. Al mismo tiempo, se distancia de los casos más polémicos diciendo que “no era su entrenador” o que “la gente hace lo que quiere con su cuerpo”. El productor David Broome sostiene que el show fue “uno de los pocos que realmente cambió vidas”, mientras que otros, como la activista Aubrey Gordon, sostienen que reforzó estigmas profundamente dañinos hacia los cuerpos grandes.

Como sociedad, estamos más obsesionados que nunca con la delgadez. Solo que ahora, en vez de un reality, lo buscamos de maneras distintas. Pero el mensaje sigue siendo el mismo: tu valor depende de tu talla. Y eso, como bien muestra este documental, tiene un precio altísimo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.