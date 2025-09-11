Probablemente tú también quedaste atrapado con la historia de Nick y Noah desde la primera vez que apareció “Culpa Mía” en Prime Video. Esa película, basada en la novela de Mercedes Ron, fue un auténtico fenómeno y no es para menos porque tenía todo lo que necesitábamos para engancharnos: amor, drama, tensión y un cast que hizo que los personajes saltaran del papel a la pantalla de una forma muy real.

Después llegó “Culpa Tuya” y, sinceramente, no pensé que pudieran superar la primera entrega, pero lo hicieron. La secuela no solo mantuvo el nivel, sino que rompió récords: se convirtió en la película internacional original más vista en Prime Video durante su estreno y eso solo aumentó las expectativas para la tercera y última parte, la cual está por aterrizar a la plataforma de streaming.

Ahora, con “Culpa Nuestra”, el cierre de esta trilogía tan intensa, por fin podremos saber qué pasa realmente entre Nick y Noah. ¿El amor será más fuerte que todo lo que los ha separado? ¿O cada uno tomará caminos distintos para siempre? La historia arranca con su reencuentro en la boda de Jenna y Lion, y, desde ahí, las emociones no dejan de subir.

Además, la producción llega con nuevos personajes, escenas más maduras y un enfoque más emocional. Ya no estamos viendo a los mismos chicos del comienzo: ahora son adultos, con cicatrices y decisiones importantes por delante. Todo esto bajo la dirección de Domingo González, quien ya venía trabajando en las entregas anteriores y claramente conoce muy bien a estos personajes.

Así que si estás esperando el estreno del 16 de octubre en Prime Video, seguro también quieres saber quiénes son los actores detrás de esta historia que nos ha tenido pegados a la pantalla. Aquí te dejo una guía completa con los nombres más importantes del reparto y los personajes que interpretan en “Culpa Nuestra”.

Nicole Wallace como Noah y Gabriel Guevara en el personaje de Nick en la película "Culpa Nuestra" (Foto: Amazon Studios)

ELENCO DE LA PELÍCULA “CULPA NUESTRA”

Nicole Wallace es Noah

Noah se ha convertido en uno de los personajes femeninos más queridos del cine juvenil reciente, y gran parte de eso se debe a Nicole Wallace. La actriz española, conocida por su participación en “Skam España” y “Ni una más”, ha demostrado una evolución impresionante a lo largo de las tres películas.

En “Culpa Nuestra”, Noah ya no es la chica adolescente de la primera entrega; ahora la vemos en una nueva etapa de su vida, empezando su carrera profesional, con más madurez, pero todavía marcada por el amor que siente por Nick. Nicole logra transmitir esa dualidad con una sensibilidad que realmente te toca.

En la película, la actriz Nicole Wallace interpreta a Noah Morán (Foto: Amazon Studios)

Gabriel Guevara es Nick

Si hablamos de intensidad, Gabriel Guevara se lleva todos los aplausos por su papel como Nick. Desde “Culpa Mía”, su personaje ha sido complejo, con muchas capas, y en esta última entrega lo vemos lidiando con su nueva responsabilidad como heredero del imperio empresarial de su abuelo.

Gabriel, que ya venía destacando en títulos como “HIT” y “Mañana es hoy”, está más sólido que nunca en este papel. En “Culpa Nuestra”, Nick se encuentra dividido entre lo que siente por Noah y el resentimiento que todavía arrastra. Y esa tensión emocional la interpreta de forma brutal.

Gabriel Guevara es Nick en la película "Culpa Nuestra" (Foto: Amazon Studios)

Eva Ruiz es Jenna y Víctor Varona es Lion

Los amigos de la pareja protagonista también tienen su propio arco, y en esta película lo celebran en grande: su boda es el punto de reencuentro entre Noah y Nick. Eva Ruiz, quien interpreta a Jenna, ha acompañado la historia desde el inicio, dándole ese toque de energía y complicidad que tanto le hacía falta a Noah.

Por su parte, Víctor Varona como Lion ha demostrado ser un personaje clave en el desarrollo emocional de Nick. Su lealtad, sus consejos y su presencia han hecho que el personaje principal no se derrumbe del todo.

Eva Ruiz es Jenna y Víctor Varona es Lion en la película "Culpa Nuestra" (Foto: Amazon Studios)

Marta Hazas e Iván Sánchez como los padres

En este tipo de historias, el rol de los padres no siempre está tan bien trabajado, pero en la trilogía “Culpables” han sido fundamentales. Marta Hazas y Iván Sánchez regresan como figuras adultas que marcan el destino de los protagonistas, y lo hacen con la solidez que los caracteriza en pantalla.

Ambos actores aportan esa tensión generacional que contrasta con los impulsos juveniles de Nick y Noah. En esta última entrega, sus decisiones siguen teniendo consecuencias importantes.

Marta Hazas interpreta a Rafaella e Iván Sánchez a William (Foto: Amazon Studios)

Fran Morcillo como Simon, la nueva incorporación

Una de las sorpresas de “Culpa Nuestra” es la incorporación de Fran Morcillo, a quien seguramente recuerdas por su papel en “La casa de papel”. Aquí interpreta a Simon, un personaje nuevo que viene a mover el tablero emocional de los protagonistas.

Aunque aún no se sabe exactamente qué papel jugará en el destino de Nick y Noah, las primeras imágenes lo muestran como una presencia fuerte. Y conociendo el historial de Fran, seguro será un personaje que dé de qué hablar.

Fran Morcillo como Simon en la película "Culpa Nuestra" (Foto: Amazon Studios)

Otros nombres que completan el reparto

Además de los personajes principales, “Culpa Nuestra” cuenta con un reparto que enriquece aún más la historia. Muchos de estos actores han participado en producciones destacadas y aportan su propio estilo a esta tercera y última entrega:

Goya Toledo (“Amores perros”, “Veneno”)

Gabriela Andrada (“Los protegidos ADN”, “Los herederos de la tierra”)

Álex Béjar (“Élite”, “Al fondo hay sitio”)

Javier Morgade (“Desaparecidos”, “Delfines de plata”)

Felipe Londoño (“Entrevías”, “Perfil falso”)

Álex Béjar como Briar en (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CULPA NUESTRA”?

Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para ver cómo se cierra esta historia. “Culpa Nuestra” se estrena el 16 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, y estará disponible en más de 240 países y territorios en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Así que, estés donde estés, podrás ver el desenlace en simultáneo con millones de personas.

