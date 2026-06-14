“Culpa tuya: Londres” (en su idioma original: "Your Fault: London") llega a Amazon Prime Video el miércoles 17 de junio del 2026 con complicaciones, caras nuevas y decisiones que nadie esperaba. Y es que la secuela retoma la historia de Noah y Nick justo en el punto en que sus caminos empiezan a separarse entre Oxford y el mundo empresarial londinense. Así, si la primera película de la adaptación británica de la saga “Culpables” te dejó con ganas de más, esta guía de elenco es exactamente lo que necesitas para saber quién es quién antes de darle play.
Vale precisar que la cinta adapta el segundo libro de la trilogía “Culpables” de Mercedes Ron y sigue la línea narrativa de la versión española del mismo nombre.
Entonces, con Noah en Oxford y Nick inmerso en los negocios familiares, nuestros protagonistas se enfrentan por primera vez a vidas separadas.
En este contexto, las tentaciones, las traiciones y los secretos que van surgiendo ponen a prueba su vínculo como nunca antes, y ambos tendrán que decidir si lo que los une sobrevive a todo lo que viene.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Culpa tuya: Londres”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CULPA TUYA: LONDRES”?
1. Asha Banks como Noah
Las dos caras centrales de la franquicia vuelven a sus roles. La primera, Asha Banks, repite como Noah, quien en esta segunda entrega da el salto a la Universidad de Oxford para iniciar una nueva etapa de su vida.
Previamente, la actriz ha aparecido en producciones como "A Good Girl’s Guide to Murder", "The Magic Flute" y "Rebel Cheer Squad - A Get Even Series".
2. Matthew Broome como Nick
Matthew Broome regresa como Nick, el hermanastro de Noah, que en esta ocasión se sumerge en el mundo de los negocios junto a su padre.
Por si no lo sabes, el actor también es parte del elenco de la serie "The Buccaneers" de Apple TV+.
3. Louisa Binder como Sophia
Louisa Binder le da vida a Sophia, una joven ambiciosa que pone su mira en Nick en cuanto empieza a trabajar en Leister Enterprises.
En la filmografía de la artista, se incluyen los títulos: “Hotel Portofino” y “Quentin Blake’s Box of Treasures”.
4. Joel Nankervis como Michael
Joel Nankervis interpreta a Michael, un estudiante de Oxford seguro de sí mismo que entabla amistad inmediata con Noah, con intenciones que van bastante más allá de lo amistoso.
Cabe resaltar que el actor también ha sido visto en proyectos como "Beast of War" y "Single, Out“.
Otros actores y personajes de “Culpa tuya: Londres”:
- 5. Scarlett Rayner como Briar, una chica que parece agradable al principio y se acerca a Noah en la universidad con motivos ocultos.
- 6. Orlando Norman como Cruz, el hombre de confianza de Ronnie en el mundo de las carreras clandestinas.
- 7. Ray Fearon como William
- 8. Enva Lewis como Jenna
- 9. Nicole Ansari-Cox como Olivia Woodgate
- 10. Eve Macklin como Ella
- 11. Sam Buchanan como Ronnie
- 12. Orlando Norman como Cruz
- 13. Kerim Hassan como Lion
- 14. Seosaimhin Hennelly como Maddie
- 15. Harvey Almond como Tom
- 16. Kristal Sisodia como Sandra
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