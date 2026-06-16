NUEVA YORK.- Días antes de que “Obsession” se estrenara en los cines, su director de 26 años, Curry Barker, hizo una apuesta con su mánager y su agente: Si la película ganaba más de 20 millones de dólares en su estreno, todos se harían tatuajes.

Quedó apenas por debajo, con 17 millones de dólares. Aun así, estaban encantados. Barker hizo la película de terror con apenas 750.000 dólares. Fue un éxito enorme. Pero luego ocurrió algo inesperado. El fin de semana siguiente, “Obsession” superó con facilidad los 20 millones. Y después lo hizo una y otra vez, y casi una cuarta vez —una permanencia en cartelera casi inaudita.

“Fue como: Caray. No pensé que eso fuera una opción”, comenta Barker. “Ahora hemos dicho que, si llega a 300 millones de dólares, todos nos haremos el tatuaje. Tuvimos que fijar otra meta, y creo que la alcanzaremos”.

Durante el último mes, “Obsession” ha sacudido Hollywood. El thriller de Barker ha recaudado 286 millones de dólares en todo el mundo, y sigue en marcha. En su quinto fin de semana en salas, fue superada solo por “Disclosure Day”, de Steven Spielberg, con 19 millones de dólares. En Norteamérica, ha recaudado más que “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”. Es el mayor éxito en los 24 años de existencia de Focus Features, que ha tenido que posponer el estreno en video. Se ubica entre las películas más rentables jamás realizadas.

Barker, que construyó una base de seguidores haciendo sketches y cortometrajes en YouTube, está viviendo el sueño de todo aspirante a cineasta. La vida, admite en una entrevista reciente, es diferente ahora.

“Mi día a día es prácticamente el mismo. Solo que cuando salgo en público, es muy distinto”, señala entre risas. “De hecho, a veces me siento un poco inseguro”.

Es un giro irónico para alguien cuya versión de un relato “Monkey Paw” ha asustado a los espectadores. En “Obsession”, Bear Bailey (Michael Johnston) pide un deseo a un juguete antiguo llamado One Wish Willow para que su amor platónico, Nikki (Inde Navarrette), lo ame. El hechizo —inspirado en un viejo episodio de “Los Simpson”— funciona inquietantemente bien.

El asombroso éxito de “Obsession” ha sido objeto de un intenso debate en toda la industria. Junto con el éxito de A24 “Backrooms”, del joven de 20 años Kane Parsons, ha marcado a YouTube como semillero de la próxima generación de cineastas.

También ha llevado al cine a oleadas de espectadores de la Generación Z, que ya representan un porcentaje prometedoramente sólido de compradores frecuentes de entradas. El verano ha estado dominado históricamente por franquicias de larga trayectoria, pero “Obsession” podría representar un cambio.

“Si hay una lección de ‘Obsession’, creo que tiene que ver con el público”, afirma Peter Kujawski, presidente de Focus Features. “Tenemos una generación que creció en internet, se acerca a la cultura con una enorme curiosidad y espíritu lúdico, y no le preocupa tanto de dónde viene un cineasta, sino si la historia conecta. Están involucrados, tienen un gran conocimiento cinematográfico y están ansiosos por respaldar nuevas voces e historias originales”.

De YouTube al cine

Barker, que creció en Mobile, Alabama, antes de mudarse a Los Ángeles a los 18 años, dice que siente como si estuviera escribiendo para su generación. La respuesta a “Obsession”, sostiene, conecta con una necesidad colectiva.

“Lo entiendo porque creo que estamos un poco cansados de estar en casa. Nuestra generación es la generación del COVID”, explica Barker. “Yo tuve la suerte de vivir los cuatro años completos de la secundaria. Mi hermano, Riley, perdió dos años de eso. Estamos hartos de los teléfonos”.

Barker quería ser actor antes de cineasta. Y aunque su exposición temprana a “The Texas Chainsaw Massacre”, a los 11 años, ayudó a encaminarlo hacia el terror, no empezó por ahí.

“De niño era un gran fan de Harry Potter. Enorme. Estaba obsesionado”, cuenta Barker, sonriendo. “Tenía todas las varitas. Me disfrazaba”.

Barker asistió durante un año a una escuela de cine en Los Ángeles, donde conoció a Cooper Tomlinson, coprotagonista y productor de “Obsession”. Sin embargo, pronto ambos forjaron su propio camino en YouTube y TikTok. Su serie de sketches de comedia, “That’s a Bad Idea”, encontró un lugar en internet.

Barker escribió y dirigió el cortometraje de 2023 “The Chair”, que atrajo el interés de Tea Shop Productions. El productor James Harris se acercó a Barker para hablar de un largometraje basado en “The Chair”, pero él, en cambio, quería hacer una película —“Obsession”— que retomara muchas de las mismas ideas. Mientras tanto, Barker también hizo una película de terror de 800 dólares, “Milk & Serial”. Tras no conseguir distribución, simplemente la subió a YouTube. Se volvió viral y le consiguió un agente.

“Obsession” fue seleccionada para estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, lo que le dio una plataforma envidiable. Tras una guerra de ofertas, Kujawski y Focus la adquirieron por 15 millones de dólares.

“Lo que destaca de Curry es que no trabaja a partir de un manual heredado”, sostiene Kujawski. “Incluso en su trabajo anterior o ‘Obsession’, hay una coherencia de visión y una confianza en su manera de contar historias que lo distingue de inmediato. Sabe exactamente lo que quiere decir, al tiempo que está absolutamente comprometido con hacer que cada minuto de su trabajo sea lo más entretenido posible, y está dispuesto a asumir riesgos reales al servicio de esa visión”.

Más “Obsession”, pero antes otros proyectos

El ascenso de Barker lo ha convertido en el rostro de una nueva clase de cineasta: alguien que ha perfeccionado su oficio como creador digital y llega con una base de fans ya establecida. Jason Blum, director ejecutivo de Blumhouse Productions, ha comparado a Barker y compañía con la ola de autores estadounidenses de la década de 1970, “haciendo películas atrevidas que están conectando en los cines de una manera increíble”.

“Si uno se detiene a verlo con perspectiva, mi recorrido no es tan distinto del de Christopher Nolan o David Fincher o Steven Spielberg”, expresa Barker. “Puedes ver sus primeros cortometrajes y su trabajo antes de que les dieran una oportunidad. Creo que YouTube es simplemente un camino, una plataforma que ahora podemos usar para mostrarle a la industria lo que tenemos”.

Ahora, Barker es uno de los cineastas más solicitados de Hollywood. Ya rodó su próximo largometraje, “Anything But Ghosts”, protagonizado por Aaron Paul y Bryce Dallas Howard, para Blumhouse. Hace dos meses, A24 anunció que escribirá y dirigirá una nueva versión de “The Texas Chainsaw Massacre”.

Toda la atención ha requerido un periodo de adaptación. Cineastas como Ari Aster y Zach Cregger, e incluso Spielberg, se han puesto en contacto para felicitar a Barker por su película.

“Ahí es cuando empiezas a sentir ese síndrome del impostor, como: ¿Qué? No es tan buena”, dice Barker entre risas. “Lo único que veo cuando miro ‘Obsession’ son los problemas”.

Una secuela de “Obsession” es, naturalmente, una certeza. “Una secuela no es difícil para esta película”, concede Barker. Esboza cómo nuevos deseos de otros personajes en One Wish Willows podrían dar lugar a historias completamente distintas, cada una girando en torno a otro vicio: codicia, fama, lo que sea.

Pero por tentador que sea ver “Obsession” como el producto del propio deseo de Barker, se parece más a lo contrario. En la película, el error profundo de Bear es postergar confesarle sus sentimientos a Nikki, pensando que hay tiempo de sobra para hacerlo. (La película corta de inmediato a un gato muerto). Barker, en cambio, no tuvo timidez para hacer realidad sus sueños. Quería hacer películas, así que las hizo.

“Cualquiera que me pregunta qué consejo tengo para jóvenes cineastas, siempre digo lo mismo”, afirma Barker. “Fui a una escuela de cine durante un año en Los Ángeles y vi a gente paralizarse por la presión de: Les he dicho a las personas que soy director, así que ahora tengo que dirigir algo que tiene que ser bueno. Si no es bueno, todos me van a juzgar. El resultado de esa forma de pensar son dos años en un solo cortometraje”.

“No puedes ponerle demasiada presión a una idea”, añade Barker. “Simplemente tienes que hacerla”.