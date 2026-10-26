Cuando un anime llega completo a Netflix, muchos se preguntan cuál es su mejor episodio. Y, tras el lanzamiento de “Cyberpunk: Edgerunners 2” en la popular plataforma de la “N” roja, esa interrogante ya está en pleno ese debate. Así, si te gustaría conocer qué capítulo de la segunda entrega de la producción ambientada en Night City es el favorito del público, según la calificación del portal IMDb, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Descubre también cómo se ordena el resto de la temporada!

¿CUÁL ES EL MEJOR EPISODIO DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2″ SEGÚN IMDB?

Al lunes 26 de octubre del 2026, el primer lugar del ranking es para el episodio 8, “Serce / Shinzô”, titulado “Corazón” en Netflix.

De acuerdo con IMDb, este capítulo de “Cyberpunk: Edgerunners 2” tiene una calificación de 9.1 sobre 10, con alrededor de 3.7 mil votos. Además, el 65.3% de los usuarios (unos 2.4 mil) le puso un 10 y otro 18% le dio un 9.

Cabe resaltar que el episodio está dirigido por Kai Ikarashi, con un guion de Masahiko Ôtsuka, Mike Pondsmith y Bartosz Sztybor, y dura 27 minutos.

Y, en la trama, las calles se llenan de disturbios mientras D indaga en el pasado del proyecto Capricornio, y Avida y Weak libran una carrera contra el reloj por el futuro de Talia.

En el pasado, Kingsley del anime "Cyberpunk: Edgerunners 2" fue un respetado y legendario mercenario en la implacable Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

¿CÓMO QUEDA EL RANKING COMPLETO DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Según IMDb, así se ordenan los 10 capítulos que componen la segunda entrega de “Cyberpunk: Edgerunners”:

Episodio 8 - “Corazón”: 9.1

9.1 Episodio 10 - “Al final, todos se fueron a casa”: 9.0

9.0 Episodio 9 - “Reservado exclusivamente para ti”: 8.8

8.8 Episodio 5 - “Desvanecimientos (Atravesar la distancia)”: 8.6

8.6 Episodio 7 - “A las profundidades contigo”: 8.3

8.3 Episodio 4 - “Alguien a quien conocía”: 8.2

8.2 Episodio 3 - “0 + 2 = 1″: 8.1

8.1 Episodio 1 - “La última oportunidad de bailar un lento”: 8.0

8.0 Episodio 6 - “Todo es odio”: 7.9

7.9 Episodio 2 - “Dame un día más”: 7.8

De esta manera, el promedio de la temporada ronda el 8.4. Y tú, ¿estás de acuerdo con esa calificación?

Importante: tal como te puedes imaginar, estas notas pueden variar conforme lleguen más votos de los usuarios del portal.

MIRA AQUÍ UNA ESCENA DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

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