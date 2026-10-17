Después del agridulce final de la historia de David Martínez y Lucy, “Cyberpunk: Edgerunners” regresa con una segunda temporada que promete llevar la acción y el drama a un nivel superior, consolidándose como una serie antológica con un enfoque más crudo, brutal y emocional de Night City. A través de varios avances, el anime, que se ambienta en el universo del juego de rol de mesa de R. Talsorian Games y del videojuego Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED, presentó a sus nuevos personajes principales y sus motivaciones.

La nueva entrega del anime de Netflix presenta una historia independiente ambientada en Night City y centrada en una nueva crónica de redención, y explora a fondo conceptos como la familia, la obsesión y el legado, mostrando cómo las ambiciones individuales chocan en una sociedad deshumanizada.

Producida nuevamente por Studio Trigger y dirigida por Kai Ikarashi, “Cyberpunk: Edgerunners 2” promete mantener la violencia cinética, los tiroteos masivos y el frenesí visual que consagró a la primera temporada.

Esta imagen de Weak Kingsley en la segunda temporada de "Cyberpunk: Edgerunners" refleja la caída en desgracia de este nuevo personaje (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

La segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” se estrenará el martes 20 de octubre de 2026 en Netflix, que también cuenta con un amplio catálogo de animes.

Los diez episodios, que anticipan un despliegue estético frenético que elevará el frenesí cibernético, los tiroteos y la violencia cinética de su predecesora, estarán disponibles al mismo tiempo.

¿CÓMO VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Los nuevos episodios de “Cyberpunk: Edgerunners” estarán disponibles en Netflix a partir de la fecha indicada. Por lo tanto, para ver la segunda entrega del anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del 20 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del 20 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del 20 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del 20 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del 20 de octubre España 9:00 a.m. del 20 de octubre

TRÁILER DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

¿DE QUÉ TRATA “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘Cyberpunk: Edgerunners 2’ te transporta de nuevo a Night City, donde las vidas se entrelazan hasta el extremo. Weak, una leyenda ciberpunk en decadencia, se ve obligado a vivir sin cromo mientras busca un propósito en un mundo que lo ha dejado atrás.

Mientras tanto, el letal nómada D emprende un camino de venganza que lo acerca a secretos corporativos que jamás debieron ser descubiertos. A lo largo de esta miniserie independiente de diez episodios, descubre una historia de familia, obsesión, legado y cómo tu perspectiva refleja las historias de quienes te rodean.”

REPARTO DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

D (La letal netrunner nómada): Kōki Uchiyama (Tsukishima en “Haikyu!!” y Shigaraki en “My Hero Academia”).

Talia Yang (La rebelde ex-corporativa de Arasaka): Akari Kitō (Nezuko en “Demon Slayer”).

Roman Carax (El joven documentalista): Momoka Terasawa.

Weak “King” Kingsley (El edgerunner veterano): Kentarō Tone (“Bakuman”).

Kiril Yang: Yasunori Matsumoto (Gourry Gabriev en “Slayers”).

La nueva entrega de "Cyberpunk: Edgerunners" promete superar el nivel de crudeza, emoción y caos visual de su predecesora (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

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