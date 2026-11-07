La música es vital para contar historias y “Cyberpunk: Edgerunners 2” lo acaba de demostrar. Y es que el anime de Netflix, creado por Studio Trigger y CD Projekt RED, ha publicado un videoclip especial para su canción de cierre. Y las imágenes que llegan con él amplían el pasado de Weak Kingsley y Avida, dos personajes centrales de la temporada. Así, si quieres saber qué muestra exactamente el video, quién está detrás de su producción y dónde puedes verlo, esta nota es para ti. ¡Ponte cómodo, que hay mucho romance en el aire!

Vale precisar que el tema en cuestión es “Watson”, de Petite Meller junto a Oslo Green, la composición que acompaña los créditos finales de esta entrega de la serie.

El audiovisual, por su parte, se centra en una pareja cuya relación pesa mucho en el conflicto emocional del relato.

Avida es un personaje clave de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger)

¿QUÉ MUESTRA EL VIDEOCLIP DE “WATSON” DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Resulta que el videoclip presenta escenas completamente nuevas de Weak y Avida, revelándonos cómo se conocieron antes de los hechos de “Cyberpunk: Edgerunners 2”, varios momentos fundamentales de su romance y su ruptura.

Y, tal como puedes recordar, ese pasado apenas se desarrolló en los episodios, por lo que este lanzamiento es ideal para ampliar nuestro contexto de la historia.

"Watson" es una canción interpretada por Petite Meller junto a Oslo Green para el anime "Cyberpunk: Edgerunners 2" (Foto: Trigger)

¿QUIÉN DIRIGIÓ EL VIDEOCLIP DE “WATSON” DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

El reconocido animador Jack-Amin Ibrahim dirigió el video de “Watson”, hizo el storyboard y diseñó la animación.

Los créditos del propio audiovisual, por su parte, indican que el concepto de diseño de Weak y Avida proviene de Trigger, con Amanda Stubbs como productora.

¿DÓNDE VER EL VIDEOCLIP DE “WATSON” DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Desde el pasado martes 3 de noviembre del 2026, el videoclip completo de “Watson” está disponible en YouTube, en el canal oficial de Cyberpunk 2077.

Y, si prefieres evitar dirigirte a aquel portal, puedes disfrutar del clip dándole play a continuación.

¿QUÉ OTROS TEMAS TIENE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Cabe resaltar que el tema de apertura de “Cyberpunk: Edgerunners 2” es “10:15 Saturday Night”, de The Cure.

Además, hay otro video: “High Forever” (Marlon Hoffstadt Remix), también de Petite Meller. Pero, a diferencia de “Watson”, este usa escenas de la propia serie.

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