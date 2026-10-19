Con la llegada de “Cyberpunk: Edgerunners 2” al catálogo internacional de Netflix el martes 20 de octubre del 2026, los fanáticos de la primera temporada del anime ya se hacen una importante pregunta: ¿esta nueva entrega de la serie se relaciona, de alguna manera, con la historia de David Martinez y Lucy? Pues, si eres alguno de esos espectadores curiosos, aquí te cuento cómo se conectan ambas tandas de episodios de la producción basada en el universo “Cyberpunk 2077” de CD Projekt Red.

Vale precisar que la primera temporada de la ficción se convirtió en una de las series más aclamadas del mundo gamer, al punto de ser elegida Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards del 2023.

Y, ahora, su regreso a las pantallas incluye un reparto distinto y la promesa de explorar otros rincones de Night City.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

“CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2” Y SU CONEXIÓN CON LA PRIMERA TEMPORADA DEL ANIME

¡Cuidado con los spoilers de la primera temporada! En una entrevista concedida a GamesRadar, el guionista y showrunner Bartosz Sztybor confirmó que la segunda entrega del anime se conecta con la anterior, pese a presentar personajes totalmente nuevos.

Y el origen de esa idea es un “¿y si?" que se planteó mientras escribía. Es decir, qué habría pasado si David Martinez hubiera sobrevivido y se hubiera convertido en un edgerunner famoso.

Su conclusión fue que un personaje tan imperfecto y trágico no habría tenido un buen final. Y de allí nace Weak Kingsley, un edgerunner veterano que estuvo en la cima y hoy vive a la sombra de su gloria pasada.

Además, Sztybor resumió la diferencia entre ambas tandas de episodios con una fórmula clara: la primera temporada va de cero a héroe y la segunda recorre el camino inverso.

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA TEMPORADA DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS”?

A través de 10 episodios, la primera temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” narra la historia de David, un adolescente que pierde a su madre, Gloria, y pierde también el futuro que ella soñaba para él en la Academia Arasaka.

Entonces, para sobrevivir, se instala un Sandevistan, un implante militar que le da una velocidad extraordinaria, y se une a una banda de mercenarios liderada por Maine.

Cabe resaltar que ese implante lo conecta con Lucy, una netrunner con el sueño de viajar a la luna.

Sea como sea, eventualmente, el grupo se ve envuelto en un conflicto corporativo que termina en tragedia.

Resulta que Maine pierde el control por la ciberpsicosis, por lo que David asume el liderazgo y la presión de estar a la altura de su mentor.

¿Y al final? Pues, David rescata a Lucy de Arasaka, se enfrenta a Adam Smasher y muere, mientras que ella viaja a la luna, como siempre quiso. Y esa es la herida emocional que la nueva temporada recoge como punto de partida.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES EN “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Además de Weak Kingsley, el nuevo elenco de “Cyberpunk: Edgerunners” incluye a Roman, un cinéfilo que quiere documentar el mundo, y D, un nómada vengativo.

A ellos los acompaña Talia, una joven mejorada con cibernética que intenta escapar de sus padres.

Asimismo, aparece Capri, una inteligencia artificial con control sobre metal y electricidad.

En "Cyberpunk: Edgerunners 2", Weak Kingsley es un mercenario veterano que forma parte de un equipo más reducido en las peligrosas calles de Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

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