“Cyberpunk: Edgerunners 2” va en busca de un galardón importante. Y es que la segunda temporada del anime de Netflix ya figura entre los nominados de los premios The Game Awards 2026. Así, la categoría donde compite es Mejor Adaptación, una terna que reconoce el paso de un videojuego a otro formato. En ese sentido, ¿te gustaría saber quiénes son los cuatro rivales de la producción, cómo se elige al ganador y cuándo seguir la gala? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta temporada del show televisivo gira alrededor de Weak, una antigua leyenda cyberpunk que, tras quedar sin implantes y modificaciones corporales, busca un nuevo propósito en un mundo que parece haberlo dejado atrás.

Y, en paralelo, D, un letal nómada, emprende una venganza que lo acerca a secretos corporativos que debían permanecer ocultos.

Antes de continuar, mira una escena de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

¿CONTRA QUIÉN COMPITE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2” EN ESTOS PREMIOS?

La página oficial de The Game Awards enumera cinco nominados en la categoría Mejor Adaptación, la cual reconoce un trabajo creativo que adapta un videojuego a otro medio con fidelidad y autenticidad. Estos son:

“Cyberpunk: Edgerunners 2” de Studio Trigger, CD Projekt Red y Netflix

de Studio Trigger, CD Projekt Red y Netflix “Fallout” - Temporada 2 de Kilter Films, Bethesda y Amazon MGM Studios

de Kilter Films, Bethesda y Amazon MGM Studios “Mortal Kombat II” de New Line Cinema, Atomic Monster y Warner Bros. Pictures

de New Line Cinema, Atomic Monster y Warner Bros. Pictures “Resident Evil” de Constantin, PlayStation Productions y Columbia Pictures

de Constantin, PlayStation Productions y Columbia Pictures “The Super Mario Galaxy Movie” de Illumination, Nintendo y Universal Pictures

¿CÓMO SE ELIGE AL GANADOR DE ESTA CATEGORÍA?

El resultado combina los votos de un jurado global, integrado por más de 100 medios y creadores, con el voto del público.

Así, los fans pueden participar desde el sitio oficial de The Game Awards, donde la web pide iniciar sesión para votar.

¿CUÁNDO ES LA GALA Y DÓNDE VERLA?

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre del 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La transmisión en vivo, por su parte, comienza a las 4:30 p.m. (PT) / 7:30 p.m. (ET) y se podrá ver en portales como YouTube.

Talia Yang es una de las protagonistas del anime "Cyberpunk: Edgerunners 2" (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

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