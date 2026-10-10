Mientras Crunchyroll empezó la temporada de anime de otoño de 2026 con las nuevas temporadas de “The Apothecary Diaries”, “Black Clover” y “Ao Ashi”, y con estrenos de series como “Firefly Wedding”, “The Vermilion Mask”, “Magic Knight Rayearth”, “Psyren” y “Overgeared”, Netflix cuenta las nuevas entregas de “The Ramparts of Ice”, “Blue Box” y “Ranma ½”, nuevos episodios de “Snowball Earth”, “My Happy Marriage” y “Cyberpunk: Edgerunners”. Precisamente este es uno de los más esperados por los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja.

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La segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” presenta una historia independiente ambientada en Night City y centrada en una nueva crónica de redención y venganza con un formato de antología, es decir, no tiene relación directa con David Martínez y Lucy.

La dirección de “Cyberpunk: Edgerunners 2” está a cargo de Kai Ikarashi, mientras que Kanno Ichigo es el diseñador principal de personajes, y Trigger, el renombrado estudio de animación japonés conocido por las series “Little Witch Academia” y “Delicious in Dungeon”, se encarga de la producción de los nuevos episodios.

La segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners", que se convierte en una serie antológica, tiene 10 episodios y se estrenará en octubre de 2026 (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

LAS PRINCIPALES REVELACIONES DEL NUEVO AVANCE DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

Los nuevos episodios de la serie anime, ambientada en el universo del juego de rol de mesa de R. Talsorian Games y del videojuego Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED, se estrenará el 20 de octubre de 2026 en Netflix. Unas semanas antes del lanzamiento oficial, el servicio de streaming compartió un nuevo avance.

El clip titulado “Something Real” tiene una duración de casi un minuto y medio, y tiene como protagonistas a Roman Carax, un joven obsesionado con registrar historias reales, y Talia, quien lidia con modificaciones cibernéticas de la pandilla Maelstrom.

Además, el nuevo avance de la segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” profundiza en la atmósfera y las motivaciones de los nuevos protagonistas, dejando claro que Night City volverá a ser un entorno brutal y despiadado

Además de mostrar el trasfondo de Talia, la presenta en acción y destaca sus impresionantes habilidades de combate y sus modificaciones tecnológicas masivas que están vinculadas a la peligrosa y violenta pandilla Maelstrom.

El video también confirma que “Cyberpunk: Edgerunners 2”, producido por el estudio de animación TRIGGER, explorará los excesos del ciberware y la desconexión humana.

¿CÓMO VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

La segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” se estrenará el 20 de octubre de 2026 en Netflix. Contará con diez episodios que presentarán una cruda crónica de redención y venganza en una ciudad dominada por la violencia.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En la segunda temporada de "Cyberpunk: Edgerunners", D es un letal nómada y netrunner de Snake Nation obsesionado con una sangrienta búsqueda de venganza en Night City (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

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