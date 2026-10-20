En "Cyberpunk: Edgerunners 2", D es un letal nómada y netrunner perteneciente a la Snake Nation que inicia una sangrienta búsqueda de venganza en las calles de Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED)
En "Cyberpunk: Edgerunners 2", D es un letal nómada y netrunner perteneciente a la Snake Nation que inicia una sangrienta búsqueda de venganza en las calles de Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

La segunda temporada de ya pasó por el filtro de la crítica especializada y las reseñas llegaron con opiniones para todos los gustos. Y es que el , inspirado en el universo de “Cyberpunk 2077”, nos hizo regresar a Night City con una apuesta distinta: personajes nuevos y otra mirada sobre la ciudad, pero con la animación de Studio Trigger como sello de la casa. Así, si te gustaría saber qué dicen los expertos y qué puntaje le ponen a esta entrega de la , te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Mira también:

Vale precisar que esta tanda de capítulos funciona como una historia independiente dentro de la misma línea temporal de la primera temporada, con protagonistas propios y un enfoque casi antológico.

En ese sentido, el relato sigue a cuatro figuras:

  • Roman Carax, un niño de 12 años que filma con una cámara antigua.
  • D, un netrunner que busca venganza tras perder a su clan.
  • Weak Kingsley, un exedgerunner al que le retiraron el cyberware tras un episodio de ciberpsicosis.
  • Talia, una joven con gran parte del cuerpo reemplazado por cibernética.

Antes de continuar, mira una escena de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

¿QUÉ NOTAS RECIBIÓ “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

La mayoría de puntajes que los críticos le otorgaron a la segunda temporada del anime de Netflix son muy altos.

Por ejemplo, le da un 10; y , un 5 sobre 5. , por su parte, marca 9,2 sobre 10, mientras que , y coinciden en un 9. Finalmente, se queda en un 7,5 sobre 10.

Sin embargo, en este contexto, es la voz más severa: el portal titula su reseña como una posible gran decepción del año y marca un 2 sobre 5.

¿QUÉ ELOGIAN Y QUÉ OBSERVAN LOS CRÍTICOS DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

El elogio más repetido respecto a “Cyberpunk: Edgerunners 2” apunta a la dirección de Kai Ikarashi y a la animación.

Según IGN, la cámara de Roman le da al anime un aire de los años 90, con sombras y siluetas que lo distinguen de la primera temporada.

Además, el referido medio celebra que Studio Trigger encuentre formas nuevas de mostrar la violencia sin repetirse.

Por otro lado, But Why Tho? resalta que la temporada apuesta por la esperanza más que por la tragedia pura.

Winter Is Coming añade que la tristeza resulta más digerible que en la primera entrega, pese a que el productor Bartosz Sztybor había anticipado una temporada aún más triste.

¿Y las observaciones? Pues, se concentran en el ritmo y en el elenco amplio.

  • GamerBraves apunta que el arranque es más lento y cargado de diálogo.
  • IGN indica que el panorama general tarda en aclararse y advierte que la secuela no alcanza la monumentalidad de la propuesta original.
  • But Why Tho? y OtakuKart señalan que algunos personajes necesitan más tiempo en pantalla.
  • Y Ready Steady Cut califica de lenta la primera mitad y ve poco conectadas las tramas. No obstante, ComicBook y sostienen lo contrario: para ellos las historias se entrelazan con naturalidad.

¿CÓMO VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Tal como te puedes imaginar, “Cyberpunk: Edgerunners 2” forma parte del catálogo exclusivo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la temporada y decidir si coincides o no con los críticos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Roman Carax es uno de los protagonistas de la temporada 2 del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)
Roman Carax es uno de los protagonistas de la temporada 2 del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC