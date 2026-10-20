La segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” ya pasó por el filtro de la crítica especializada y las reseñas llegaron con opiniones para todos los gustos. Y es que el anime de Netflix, inspirado en el universo de “Cyberpunk 2077”, nos hizo regresar a Night City con una apuesta distinta: personajes nuevos y otra mirada sobre la ciudad, pero con la animación de Studio Trigger como sello de la casa. Así, si te gustaría saber qué dicen los expertos y qué puntaje le ponen a esta entrega de la producción, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta tanda de capítulos funciona como una historia independiente dentro de la misma línea temporal de la primera temporada, con protagonistas propios y un enfoque casi antológico.

En ese sentido, el relato sigue a cuatro figuras:

Roman Carax , un niño de 12 años que filma con una cámara antigua.

, un niño de 12 años que filma con una cámara antigua. D , un netrunner que busca venganza tras perder a su clan.

, un netrunner que busca venganza tras perder a su clan. Weak Kingsley , un exedgerunner al que le retiraron el cyberware tras un episodio de ciberpsicosis.

, un exedgerunner al que le retiraron el cyberware tras un episodio de ciberpsicosis. Talia, una joven con gran parte del cuerpo reemplazado por cibernética.

Antes de continuar, mira una escena de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

¿QUÉ NOTAS RECIBIÓ “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

La mayoría de puntajes que los críticos le otorgaron a la segunda temporada del anime de Netflix son muy altos.

Por ejemplo, CGMagazine le da un 10; y ComicBook, un 5 sobre 5. OtakuKart, por su parte, marca 9,2 sobre 10, mientras que IGN, GamerBraves y Winter Is Coming coinciden en un 9. Finalmente, But Why Tho? se queda en un 7,5 sobre 10.

Sin embargo, en este contexto, Ready Steady Cut es la voz más severa: el portal titula su reseña como una posible gran decepción del año y marca un 2 sobre 5.

¿QUÉ ELOGIAN Y QUÉ OBSERVAN LOS CRÍTICOS DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

El elogio más repetido respecto a “Cyberpunk: Edgerunners 2” apunta a la dirección de Kai Ikarashi y a la animación.

Según IGN, la cámara de Roman le da al anime un aire de los años 90, con sombras y siluetas que lo distinguen de la primera temporada.

Además, el referido medio celebra que Studio Trigger encuentre formas nuevas de mostrar la violencia sin repetirse.

Por otro lado, But Why Tho? resalta que la temporada apuesta por la esperanza más que por la tragedia pura.

Winter Is Coming añade que la tristeza resulta más digerible que en la primera entrega, pese a que el productor Bartosz Sztybor había anticipado una temporada aún más triste.

¿Y las observaciones? Pues, se concentran en el ritmo y en el elenco amplio.

GamerBraves apunta que el arranque es más lento y cargado de diálogo.

lento y cargado de diálogo. IGN indica que el panorama general tarda en aclararse y advierte que la secuela no alcanza la monumentalidad de la propuesta original.

y advierte que la secuela no alcanza la monumentalidad de la propuesta original. But Why Tho? y OtakuKart señalan que algunos personajes necesitan más tiempo en pantalla.

en pantalla. Y Ready Steady Cut califica de lenta la primera mitad y ve poco conectadas las tramas. No obstante, ComicBook y Nexus Point News sostienen lo contrario: para ellos las historias se entrelazan con naturalidad.

¿CÓMO VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Tal como te puedes imaginar, “Cyberpunk: Edgerunners 2” forma parte del catálogo exclusivo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la temporada y decidir si coincides o no con los críticos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Roman Carax es uno de los protagonistas de la temporada 2 del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

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