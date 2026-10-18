Roman Carax es uno de los personajes principales de "Cyberpunk: Edgerunners 2". Él es un joven cinéfilo y periodista atrapado en la distopía tecnológica de Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED)
Roman Carax es uno de los personajes principales de "Cyberpunk: Edgerunners 2". Él es un joven cinéfilo y periodista atrapado en la distopía tecnológica de Night City (Foto: Trigger / CD Projekt RED)
Carla Ocaña
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Gracias a la temporada 2 de , el universo de Night City vuelve a las pantallas. Así, los fans del ya se preguntan: ¿cuánto durará esta vez la visita? Y, por fortuna, la de la serie basada en el universo de Cyberpunk 2077 tiene un número de episodios definido. Por eso, en las siguientes líneas, te revelo cuánto tiempo conviene reservar para verla. Y es que, cuando una historia tiene fama de dejar corazones por los suelos, es muy importante planificar nuestra próxima maratón frente a la TV.

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Vale precisar que “Cyberpunk: Edgerunners 2” se presenta como una historia nueva e independiente, con otro grupo de protagonistas.

De esta manera, expande el relato de una franquicia cargada de ciencia ficción violenta, con tecnología que modifica cuerpos y una ciudad que vive del espectáculo.

Además, Studio Trigger se vuelve a encargar de la animación, mientras que Bartosz Sztybor, de CD Projekt Red, escribe y ejerce como showrunner.

Antes de continuar, mira el tráiler de la segunda entrega de la producción:

¿DE QUÉ TRATA “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

“Cyberpunk: Edgerunners 2″ narra la historia de Weak, una antigua leyenda cyberpunk, quien intenta encontrar un nuevo propósito después de verse obligado a vivir sin cromo, los implantes que modifican el cuerpo y definen el estatus de muchos habitantes de la ciudad.

Y, en paralelo, también conocemos a D, un nómada letal fuertemente impulsado por la venganza.

Así, el cruce entre ambos los lleva a enfrentar secretos corporativos y a explorar temas como la redención, la obsesión, la familia y el legado a lo largo del relato.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

“Cyberpunk: Edgerunners 2” se compone de diez episodios en total, igualando a la primera temporada del anime.

Es decir, si cada uno dura 24 minutos aproximadamente, estamos hablando de cerca de 4 horas que deberías reservar para tu maratón frente a la TV.

Asimismo, se ha confirmado que no habrá lanzamientos semanales: todos los capítulos llegarán a Netflix el martes 20 de octubre del 2026 y quedarán disponibles desde ese día.

Horario de estreno por países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del martes 20 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del martes 20 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del martes 20 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del martes 20 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. del martes 20 de octubre
España9:00 a.m. del martes 20 de octubre

¿CÓMO VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Tal como te puedes imaginar, “Cyberpunk: Edgerunners 2” es un título exclusivo del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista de principales personajes del elenco de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

  • Weak Kingsley: un veterano edgerunner conocido antes como “King”.
  • D: un netrunner de la Snake Nation que busca al responsable de la muerte de su clan.
  • Roman Carax: un joven cinéfilo que quiere contar historias reales en una ciudad dominada por los implantes.
  • Talia Yang: una mujer criada entre las torres corporativas, cercana al cromo y la violencia.
En "Cyberpunk: Edgerunners 2", Weak Kingsley se presenta como un veterano de Night City que solía ser una leyenda entre los edgerunners (Foto: Trigger / CD Projekt RED)
En "Cyberpunk: Edgerunners 2", Weak Kingsley se presenta como un veterano de Night City que solía ser una leyenda entre los edgerunners (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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