Gracias a la temporada 2 de “Cyberpunk: Edgerunners”, el universo de Night City vuelve a las pantallas. Así, los fans del anime de Netflix ya se preguntan: ¿cuánto durará esta vez la visita? Y, por fortuna, la segunda entrega de la serie basada en el universo de Cyberpunk 2077 tiene un número de episodios definido. Por eso, en las siguientes líneas, te revelo cuánto tiempo conviene reservar para verla. Y es que, cuando una historia tiene fama de dejar corazones por los suelos, es muy importante planificar nuestra próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que “Cyberpunk: Edgerunners 2” se presenta como una historia nueva e independiente, con otro grupo de protagonistas.

De esta manera, expande el relato de una franquicia cargada de ciencia ficción violenta, con tecnología que modifica cuerpos y una ciudad que vive del espectáculo.

Además, Studio Trigger se vuelve a encargar de la animación, mientras que Bartosz Sztybor, de CD Projekt Red, escribe y ejerce como showrunner.

Antes de continuar, mira el tráiler de la segunda entrega de la producción:

¿DE QUÉ TRATA “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

“Cyberpunk: Edgerunners 2″ narra la historia de Weak, una antigua leyenda cyberpunk, quien intenta encontrar un nuevo propósito después de verse obligado a vivir sin cromo, los implantes que modifican el cuerpo y definen el estatus de muchos habitantes de la ciudad.

Y, en paralelo, también conocemos a D, un nómada letal fuertemente impulsado por la venganza.

Así, el cruce entre ambos los lleva a enfrentar secretos corporativos y a explorar temas como la redención, la obsesión, la familia y el legado a lo largo del relato.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

“Cyberpunk: Edgerunners 2” se compone de diez episodios en total, igualando a la primera temporada del anime.

Es decir, si cada uno dura 24 minutos aproximadamente, estamos hablando de cerca de 4 horas que deberías reservar para tu maratón frente a la TV.

Asimismo, se ha confirmado que no habrá lanzamientos semanales: todos los capítulos llegarán a Netflix el martes 20 de octubre del 2026 y quedarán disponibles desde ese día.

Horario de estreno por países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del martes 20 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del martes 20 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del martes 20 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del martes 20 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del martes 20 de octubre España 9:00 a.m. del martes 20 de octubre

¿CÓMO VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Tal como te puedes imaginar, “Cyberpunk: Edgerunners 2” es un título exclusivo del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista de principales personajes del elenco de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

Weak Kingsley: un veterano edgerunner conocido antes como “King”.

un veterano edgerunner conocido antes como “King”. D: un netrunner de la Snake Nation que busca al responsable de la muerte de su clan.

un netrunner de la Snake Nation que busca al responsable de la muerte de su clan. Roman Carax: un joven cinéfilo que quiere contar historias reales en una ciudad dominada por los implantes.

un joven cinéfilo que quiere contar historias reales en una ciudad dominada por los implantes. Talia Yang: una mujer criada entre las torres corporativas, cercana al cromo y la violencia.

En "Cyberpunk: Edgerunners 2", Weak Kingsley se presenta como un veterano de Night City que solía ser una leyenda entre los edgerunners (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

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