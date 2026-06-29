Cuatro años después del estreno de la primera temporada de “Cyberpunk: Edgerunners”, el anime vuelve a Netflix y ya hay imágenes para demostrarlo. Y es que el tráiler oficial de la segunda entrega de la producción llegó el lunes 29 de junio del 2026 y, en redes sociales, no se habla de otra cosa. Así, si te gustaría saber quiénes son los nuevos personajes del show televisivo, qué podemos esperar de sus próximos episodios y desde cuándo podrás verlos en la plataforma de la “N” roja, esta nota es para ti.

Vale precisar que la primera tanda de capítulos de la ficción se lanzó en el 2022 y, eventualmente, se llevó el premio Anime del Año en los Crunchyroll Animes Awards, lo que nos da una idea clara del peso que tuvo el título en su momento.

Ahora, tal como señala la web oficial de la franquicia, la temporada 2 llega con un relevo importante detrás de cámaras: el director de la primera entrega, Hiroyuki Imaishi cede la dirección a Kai Ikarashi, quien formó parte del equipo creativo de los anteriores episodios.

Por otro lado, Ichigo Kanno asume el rol de diseñador de personajes principal, Bartosz Sztybor es el showrunner y guionista, Masahiko Otsuka cumple la función de colaborador creativo y el compositor Tsuneo Imahori está a cargo de la música original.

El Studio Trigger, por su parte se mantiene en la producción, lo que garantiza el sello visual que enamoró a tanta gente.

¿CÓMO ENCAJA “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2” EN LA FRANQUICIA?

“Cyberpunk: Edgerunners 2” se compone de 10 episodios en total, con un elenco nuevo que opera en el mismo universo de Night City, con arcos propios e independientes de lo que vivieron David y Lucy en la primera entrega.

Y el lema oficial lo resume bien: “New Legends. Same Night City” (“Nuevas leyendas. La misma Night City”).

Cabe resaltar que el anime parte del videojuego “Cyberpunk 2077” (2020), que—a su vez—está basado en el juego de rol de mesa creado por Mike Pondsmith.

MIRA EL TRÁILER DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

El avance oficial confirmó a los cuatro protagonistas de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

Roman Carax: un joven cinéfilo que documenta el caos de Night City con una cámara antigua.

un joven cinéfilo que documenta el caos de Night City con una cámara antigua. Talia Yang: combatiente de cabello rosado con formación corporativa y vínculos con el clan Maelstrom.

combatiente de cabello rosado con formación corporativa y vínculos con el clan Maelstrom. D: Netrunner con cicatriz roja en el rostro y ojos cibernéticos verdes. Además, es el único sobreviviente de la nación Snake y está movido por la venganza.

Netrunner con cicatriz roja en el rostro y ojos cibernéticos verdes. Además, es el único sobreviviente de la nación Snake y está movido por la venganza. Weak “King” Kingsley: un veterano edgerunner que carga con el peso de su antigua gloria y un arsenal imponente.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Si bien la fecha de estreno exacta todavía no ha sido revelada, se ha confirmado que “Cyberpunk: Edgerunners 2” llegará a Netflix en el otoño japonés del 2026. Es decir, entre septiembre y noviembre de este año.

Importante: se esperan más detalles sobre la producción en el Anime Expo de Los Ángeles, cuyo panel de la serie está programado para el 4 de julio.

El póster oficial de "Cyberpunk: Edgerunners II" (o Temporada 2), la esperada secuela del aclamado anime ambientado en el universo de "Cyberpunk 2077" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

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