Aunque los fanáticos de “Jujutsu Kaisen” están contentos por la confirmación de la cuarta temporada, tendrán que esperar varios meses (o incluso más) para ver lo que sucederá con Yūji Itadori y el resto de protagonistas luego de las batallas en la colonia Sendai, es decir, la segunda parte de The Culling Game, que adapta el arco del mismo nombre del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. Por lo tanto, buscan otros animes similares para aminorar la espera. Si eres uno de ellos, esta podría ser la serie perfecta para ti.

Se trata de un anime basado en la obra de Hiromu Arakawa, quien es la creadora de “Fullmetal Alchemist”. Pero no es lo único que este título comparte con la popular serie, además tienen en común al estudio Bones, quien también está detrás de “My Hero Academia”. Una pista más, se estrenó en Crunchyroll el 4 de abril de 2026.

“Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”) es una historia de fantasía y misterio que sigue a los gemelos Yuru y Asa, conocidos como “los hijos que separan el día y la noche”. Ellos luchan por reencontrarse y dominar a poderosos seres sobrenaturales llamados Tsugai (daemons).

El tema de apertura (opening) de "Daemons of the Shadow Realm" es "Tobu Toki" de Vaundy y el de cierre (ending) es "Tobō yo" de yama (Foto: Crunchyroll)

¿QUÉ TIENE EN COMÚN “DAEMONS OF THE SHADOW REALM” CON “JUJUTSU KAISEN”?

“Daemons of the Shadow Realm” y “Jujutsu Kaisen” comparten elementos que las posicionan dentro de la misma corriente de fantasía oscura moderna. Ambas presentan mundos peligrosos donde los personajes enfrentan amenazas de muerte real y dilemas morales complejos.

En “Jujutsu Kaisen”, los hechiceros combaten “Maldiciones” nacidas de emociones negativas, mientras que en “Daemons of the Shadow Realm”, los protagonistas controlan a los “Tsugai” (Daemons), entidades que existen en pares y están vinculadas a un amo humano.

¿DE QUÉ TRATA “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Daemons of the Shadow Realm”, “en un mundo donde ciertos humanos controlan poderosos dúos sobrenaturales llamados tsugai, gobernar sobre estas entidades es el derecho de nacimiento de “los hijos que separan el día y la noche”: los gemelos Yoru y Asa. Separados desde pequeños y ajenos a la verdad sobre su origen, hermano y hermana deberán luchar para reencontrarse, reclamar lo que les pertenece y salvar el mundo…”

Se trata de una historia de aventura y drama sobre la búsqueda de la verdad sobre su origen y la supervivencia. Además, destaca por mezclar el folclore japonés antiguo con la tecnología moderna.

¿CÓMO VER “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”?

El primer episodio de “Daemons of the Shadow Realm” se estrenó el 4 de abril de 2026 en Crunchyroll. Cada sábado se emite un nuevo capítulo del prometedor anime.

Por lo tanto, para ver cada uno de los episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”

REPARTO DE “DAEMONS OF THE SHADOW REALM”

Estos son los principales personajes y sus respectivos actores de voz en japonés:

Yuru (Kenshō Ono)

Asa (Yume Miyamoto)

Dera (Yūichi Nakamura)

Gabu-chan (Gabby) (Misaki Kuno)

Hidari y Migi, los poderosos guardianes Tsugai vinculados al protagonista, Yuru, en el anime "Daemons of the Shadow Realm" (Foto: Bones)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí