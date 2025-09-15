El show más esperado de la televisión está de vuelta con su temporada número 34. Se trata de “Dancing With the Stars”, donde veremos a un grupo de celebridades – desde cantantes, actores, estrellas de las redes sociales, un medallista olímpico y más – dejándolo todo en la pista de baile para llevarse el codiciado Trofeo Mirrorball. Pero llegar a las instancias finales no será fácil, pues además de derrochar elegancia y energía en cada una de sus presentaciones, sus coreografías deben dejar impresionados y cautivados a los jueces. Por esta razón, te doy a conocer a las celebridades que forman parte de esta edición.
Vale precisar que una vez más, Alfonso Ribeiro y Julianne Hough son los coanfitriones de la entrega 34, mientras que los jueces son Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli y Derek Hough. El show de baile se estrena el martes 16 de septiembre en ABC y Disney+, y al día siguiente por Hulu.
¿QUIÉNES SON LAS CELEBRIDADES DE “DANCING WITH THE STARS 34”?
A continuación, cada una de las celebridades que conforman la temporada 34 de “Dancing With the Stars”, entre ellas actores, cantantes, influencers, comediantes y más, quienes estarán acompañados de un bailarín profesional.
LAUREN JAUREGUI
Lauren Jauregui es una cantante, compositora y activista estadounidense de origen cubano. Saltó a la fama como miembro del grupo femenino Fifth Harmony. En mayo de 2018, comenzó a trabajar su música en solitario y lanzó su canción debut “Expectations” bajo Columbia Records. Posteriormente, lanzó otros temas más. Su socio profesional de baile es Brandon Armstrong.
- Nombre completo: Lauren Michelle Jauregui Morgado
- Lugar de nacimiento: Miami, Florida
- Fecha y año de nacimiento: 27 de junio de 1996
- Instagram: @laurenjauregui
JORDAN CHILES
Jordan Chiles es una medallista olímpica estadounidense. Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo dos medallas en la prueba por equipos, plata en Tokio 2020 (junto con Simone Biles, Sunisa Lee y Grace Mc Callum) y oro en París 2024 (con Simone Biles, Jade Carey, Sunisa Lee y Hezly Rivera). Asimismo, ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2022, oro por equipos y plata en salto de potro y suelo. En los Juegos Panamericanos de 2023 obtuvo tres medallas, oro por equipo, plata en salto de potro y bronce en la prueba individual. Su socio profesional de baile es Ezra Sosa.
- Nombre completo: Jordan Lucella Elizabeth Chiles
- Lugar de nacimiento: Oregón, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 15 de abril de 2001
- Instagram: @jordanchiles
DYLAN EFRON
Dylan Efron es una personalidad de televisión, productor y coordinador de producción estadounidense. Ganó la tercera temporada de “The Traitors” y es el hermano menor del actor Zac Efron. Su socia profesional de baile es Daniella Karagach.
- Nombre completo: Nicholas Dylan Harrison Efron
- Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 6 de febrero de 1992
- Instagram: @dylanefron
SCOTT HOYING
Scott Hoying es un cantante, músico y compositor estadounidense. Es conocido por cofundar y ser parte del grupo a capela Pentatonix, con el que ganó, en 2015, un Grammy en la categoría Mejor arreglo musical instrumental o A Capella por su canción “Daft Punk Medley“, un popurrí de canciones del grupo Daft Punk. Su pareja profesional de baile es Rylee Arnold.
- Nombre completo: Scott Richard Hoying
- Lugar de nacimiento: Texas, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 17 de septiembre de 1991
- Instagram: @scotthoying
JEN AFFLECK
Jen Affleck es conocida por su ser parte de la serie de telerrealidad “Las vidas secretas de las esposas mormonas”. Es influencer y empresaria de las redes sociales. Tiene tres hijos pequeños, el menor nació en junio de este año. Su socio profesional de baile es Jan Ravnik.
- Nombre completo: Jennifer Affleck
- Lugar de nacimiento: Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 29 de mayo de 1999
- Instagram: @jenniferlaffleck
ANDY RICHTER
Andy Richter es un actor, comediante, escritor y locutor estadounidense. Conocido por su papel como el compañero de Conan O’Brien en “Late Night”, “The Tonight Show” y “Conan”. Ha prestado su voz para personajes animado como Mort en todas las películas de “Madagascar”, entre otros más. Su socia profesional de baile es Emma Slater.
- Nombre completo: Paul Andrew “Andy” Richter
- Lugar de nacimiento: Míchigan, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 28 de octubre de 1966
- Instagram: @richtercommaandy
BARON DAVIS
Baron Davis es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 13 temporadas en la NBA. Mide 1,91 m. Presenta el podcast “Business Inside the Game”, además de fundar su propia empresa llamada No Label. Su socia profesional de baile es Britt Stewart.
- Nombre completo: Baron Walter Louis Davis
- Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 13 de abril de 1979
- Instagram: @iambarondavis
DANIELLE FISHEL
Danielle Fishel es una actriz estadounidense conocida por su papel de Topanga Lawrence en la serie “Boy Meets World”. Actualmente, tiene el podcast “Pod Meets World”. Su socio profesional de baile es Pasha Pashkov.
- Nombre completo: Danielle Christine Fishel
- Lugar de nacimiento: Arizona, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 5 de mayo de 1981
- Instagram: @daniellefishel
ELAINE HENDRIX
Elaine Hendrix es una actriz estadounidense conocida por sus papeles en películas como “The Parent Trap” (1998), “Romy and Michele’s High School Reunion” (1997), “Superstar” (1999), “Inspector Gadget 2” (2003) y el documental “¿¡Y tú qué sabes!?”. Su socio profesional de baile es Alan Bersten.
- Nombre completo: Katherine Elaine Hendrix
- Lugar de nacimiento: Tennessee, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 28 de diciembre de 1970
- Instagram: @elaine4animals
COREY FELDMAN
Corey Feldman es un actor estadounidense de cine y televisión, y músico. Saltó al estrellato en la década de los 80 con papeles en películas como “Los Goonies”, “Jóvenes ocultos”, “Cuenta conmigo”, “Gremlins” y “No matarás... al vecino”. Actualmente, está enfocado en la defensa de derechos, creando conciencia sobre el abuso infantil y la industria cinematográfica. Su socia profesional de baile es Jenna Johnson.
- Nombre completo: Corey Scott Feldman
- Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 16 de julio de 1971
- Instagram: @cdogg22
HILARIA BALDWIN
Hilaria Baldwin es una instructora de yoga que cofundó Yoga Vida, una cadena de estudios de yoga con sede en nueva York, podcaster y autora estadounidense de un libro sobre binestar. Desde 2012, está casada con el actor Alec Baldwin con quien tiene siete hijos. La familia es protagonista del reality show de TLC “The Baldwins”. Su socio profesional de baile es Gleb Savchenk.
- Nombre completo: Hilaria Baldwin
- Lugar de nacimiento: Massachusetts, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 6 de enero de 1984
- Instagram: @hilariabaldwin
WHITNEY LEAVITT
Whitney Leavitt es una influencer y empresaria que forma parte de “Las vidas secretas de las esposas mormonas”. Su socio profesional de baile es Mark Ballas.
- Nombre completo: Whitney Leavitt
- Lugar de nacimiento: Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 12 de mayo de 1993
- Instagram: @whitleavitt
ROBERTO IRWIN
Robert Irwin es un fotógrafo, personalidad de televisión y conservacionista australiano, que sigue los pasos de su fallecido padre Steve Irwin. Junto con su madre Terri y su hermana Bindi, él viaja alrededor del mundo para apoyar los esfuerzos de conservación a través de su organización sin fines de lucro Wildlife Warriors y el Zoológico de Australia en Beerwah, Queensland. Su hermana mayor Bindi Irwin ganó la temporada 21 de “DWTS”. Su socia profesional es Witney Carson.
- Nombre completo: Robert Clarence Irwin
- Lugar de nacimiento: Queensland, Australia
- Fecha y año de nacimiento: 1 de diciembre de 2003
- Instagram: @robertirwinphotography
ALIX EARLE
Alix Earle es una influencer, emprendedora y presentadora del podcast “Hoy Mess”. Saltó a la fama publicando videos de “Get Ready With Me” en TikTok , donde comparte detalles de su vida personal. En las comunidades en línea es conocida por hacer que los productos que promociona se agoten rápidamente. Su socio profesional es Valentin Chmerkovskiy.
- Nombre completo: Alix Ashley Earle
- Lugar de nacimiento: Nueva Jersey, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 16 de diciembre de 2000
- Instagram: @alix_earle
