El show más esperado de la televisión está de vuelta con su temporada número 34. Se trata de “Dancing With the Stars”, donde veremos a un grupo de celebridades – desde cantantes, actores, estrellas de las redes sociales, un medallista olímpico y más – dejándolo todo en la pista de baile para llevarse el codiciado Trofeo Mirrorball. Pero llegar a las instancias finales no será fácil, pues además de derrochar elegancia y energía en cada una de sus presentaciones, sus coreografías deben dejar impresionados y cautivados a los jueces. Por esta razón, te doy a conocer a las celebridades que forman parte de esta edición.

Vale precisar que una vez más, Alfonso Ribeiro y Julianne Hough son los coanfitriones de la entrega 34, mientras que los jueces son Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli y Derek Hough. El show de baile se estrena el martes 16 de septiembre en ABC y Disney+, y al día siguiente por Hulu.

¿QUIÉNES SON LAS CELEBRIDADES DE “DANCING WITH THE STARS 34”?

A continuación, cada una de las celebridades que conforman la temporada 34 de “Dancing With the Stars”, entre ellas actores, cantantes, influencers, comediantes y más, quienes estarán acompañados de un bailarín profesional.

LAUREN JAUREGUI

Lauren Jauregui es una cantante, compositora y activista estadounidense de origen cubano. Saltó a la fama como miembro del grupo femenino Fifth Harmony. En mayo de 2018, comenzó a trabajar su música en solitario y lanzó su canción debut “Expectations” bajo Columbia Records. Posteriormente, lanzó otros temas más. Su socio profesional de baile es Brandon Armstrong.

Lauren Jauregui y su socio profesional de baile Brandon Armstrong (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Lauren Michelle Jauregui Morgado

Lauren Michelle Jauregui Morgado Lugar de nacimiento: Miami, Florida

Miami, Florida Fecha y año de nacimiento: 27 de junio de 1996

27 de junio de 1996 Instagram: @laurenjauregui

JORDAN CHILES

Jordan Chiles es una medallista olímpica estadounidense. Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo dos medallas en la prueba por equipos, plata en Tokio 2020 (junto con Simone Biles, Sunisa Lee y Grace Mc Callum) y oro en París 2024 (con Simone Biles, Jade Carey, Sunisa Lee y Hezly Rivera). Asimismo, ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de 2022, oro por equipos y plata en salto de potro y suelo. En los Juegos Panamericanos de 2023 obtuvo tres medallas, oro por equipo, plata en salto de potro y bronce en la prueba individual. Su socio profesional de baile es Ezra Sosa.

Jordan Chiles y su socio profesional de baile Ezra Sosa (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Jordan Lucella Elizabeth Chiles

Jordan Lucella Elizabeth Chiles Lugar de nacimiento: Oregón, Estados Unidos

Oregón, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 15 de abril de 2001

15 de abril de 2001 Instagram: @jordanchiles

DYLAN EFRON

Dylan Efron es una personalidad de televisión, productor y coordinador de producción estadounidense. Ganó la tercera temporada de “The Traitors” y es el hermano menor del actor Zac Efron. Su socia profesional de baile es Daniella Karagach.

Dylan Efron y su socia profesional de baile Daniella Karagach (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Nicholas Dylan Harrison Efron

Nicholas Dylan Harrison Efron Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 6 de febrero de 1992

6 de febrero de 1992 Instagram: @dylanefron

SCOTT HOYING

Scott Hoying es un cantante, músico y compositor estadounidense. Es conocido por cofundar y ser parte del grupo a capela Pentatonix, con el que ganó, en 2015, un Grammy en la categoría Mejor arreglo musical instrumental o A Capella por su canción “Daft Punk Medley“, un popurrí de canciones del grupo Daft Punk. Su pareja profesional de baile es Rylee Arnold.

Scott Hoying y su socia profesional de baile Rylee Arnold (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Scott Richard Hoying

Scott Richard Hoying Lugar de nacimiento: Texas, Estados Unidos

Texas, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 17 de septiembre de 1991

17 de septiembre de 1991 Instagram: @scotthoying

JEN AFFLECK

Jen Affleck es conocida por su ser parte de la serie de telerrealidad “Las vidas secretas de las esposas mormonas”. Es influencer y empresaria de las redes sociales. Tiene tres hijos pequeños, el menor nació en junio de este año. Su socio profesional de baile es Jan Ravnik.

Jen Affleck y su socio profesional de baile Jan Ravnik (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Jennifer Affleck

Jennifer Affleck Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 29 de mayo de 1999

29 de mayo de 1999 Instagram: @jenniferlaffleck

ANDY RICHTER

Andy Richter es un actor, comediante, escritor y locutor estadounidense. Conocido por su papel como el compañero de Conan O’Brien en “Late Night”, “The Tonight Show” y “Conan”. Ha prestado su voz para personajes animado como Mort en todas las películas de “Madagascar”, entre otros más. Su socia profesional de baile es Emma Slater.

Andy Richter y su socia profesional de baile Emma Slater (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Paul Andrew “Andy” Richter

Paul Andrew “Andy” Richter Lugar de nacimiento: Míchigan, Estados Unidos

Míchigan, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 28 de octubre de 1966

28 de octubre de 1966 Instagram: @richtercommaandy

BARON DAVIS

Baron Davis es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 13 temporadas en la NBA. Mide 1,91 m. Presenta el podcast “Business Inside the Game”, además de fundar su propia empresa llamada No Label. Su socia profesional de baile es Britt Stewart.

Baron Davis y su socia profesional de baile Britt Stewart (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Baron Walter Louis Davis

Baron Walter Louis Davis Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 13 de abril de 1979

13 de abril de 1979 Instagram: @iambarondavis

DANIELLE FISHEL

Danielle Fishel es una actriz estadounidense conocida por su papel de Topanga Lawrence en la serie “Boy Meets World”. Actualmente, tiene el podcast “Pod Meets World”. Su socio profesional de baile es Pasha Pashkov.

Danielle Fishel y su socio profesional de baile Pasha Pashkov (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Danielle Christine Fishel

Danielle Christine Fishel Lugar de nacimiento: Arizona, Estados Unidos

Arizona, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 5 de mayo de 1981

5 de mayo de 1981 Instagram: @daniellefishel

ELAINE HENDRIX

Elaine Hendrix es una actriz estadounidense conocida por sus papeles en películas como “The Parent Trap” (1998), “Romy and Michele’s High School Reunion” (1997), “Superstar” (1999), “Inspector Gadget 2” (2003) y el documental “¿¡Y tú qué sabes!?”. Su socio profesional de baile es Alan Bersten.

Elaine Hendrix y su socio profesional de baile Alan Bersten (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Katherine Elaine Hendrix

Katherine Elaine Hendrix Lugar de nacimiento: Tennessee, Estados Unidos

Tennessee, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 28 de diciembre de 1970

28 de diciembre de 1970 Instagram: @elaine4animals

COREY FELDMAN

Corey Feldman es un actor estadounidense de cine y televisión, y músico. Saltó al estrellato en la década de los 80 con papeles en películas como “Los Goonies”, “Jóvenes ocultos”, “Cuenta conmigo”, “Gremlins” y “No matarás... al vecino”. Actualmente, está enfocado en la defensa de derechos, creando conciencia sobre el abuso infantil y la industria cinematográfica. Su socia profesional de baile es Jenna Johnson.

Corey Feldman y su socia profesional de baile Jenna Johnson (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Corey Scott Feldman

Corey Scott Feldman Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 16 de julio de 1971

16 de julio de 1971 Instagram: @cdogg22

HILARIA BALDWIN

Hilaria Baldwin es una instructora de yoga que cofundó Yoga Vida, una cadena de estudios de yoga con sede en nueva York, podcaster y autora estadounidense de un libro sobre binestar. Desde 2012, está casada con el actor Alec Baldwin con quien tiene siete hijos. La familia es protagonista del reality show de TLC “The Baldwins”. Su socio profesional de baile es Gleb Savchenk.

Hilaria Baldwin y su socio profesional de baile Gleb Savchenk (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Hilaria Baldwin

Hilaria Baldwin Lugar de nacimiento: Massachusetts, Estados Unidos

Massachusetts, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 6 de enero de 1984

6 de enero de 1984 Instagram: @hilariabaldwin

WHITNEY LEAVITT

Whitney Leavitt es una influencer y empresaria que forma parte de “Las vidas secretas de las esposas mormonas”. Su socio profesional de baile es Mark Ballas.

Whitney Leavitt y su socio profesional de baile Mark Ballas (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Whitney Leavitt

Whitney Leavitt Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 12 de mayo de 1993

12 de mayo de 1993 Instagram: @whitleavitt

ROBERTO IRWIN

Robert Irwin es un fotógrafo, personalidad de televisión y conservacionista australiano, que sigue los pasos de su fallecido padre Steve Irwin. Junto con su madre Terri y su hermana Bindi, él viaja alrededor del mundo para apoyar los esfuerzos de conservación a través de su organización sin fines de lucro Wildlife Warriors y el Zoológico de Australia en Beerwah, Queensland. Su hermana mayor Bindi Irwin ganó la temporada 21 de “DWTS”. Su socia profesional es Witney Carson.

Robert Irwin y su socia profesional de baile Witney Carson (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Robert Clarence Irwin

Robert Clarence Irwin Lugar de nacimiento: Queensland, Australia

Queensland, Australia Fecha y año de nacimiento: 1 de diciembre de 2003

1 de diciembre de 2003 Instagram: @robertirwinphotography

ALIX EARLE

Alix Earle es una influencer, emprendedora y presentadora del podcast “Hoy Mess”. Saltó a la fama publicando videos de “Get Ready With Me” en TikTok , donde comparte detalles de su vida personal. En las comunidades en línea es conocida por hacer que los productos que promociona se agoten rápidamente. Su socio profesional es Valentin Chmerkovskiy.

Alix Earle y su socio profesional de baile Valentin Chmerkovskiy (Foto: Dancing With the Stars / Instagram)

Nombre completo: Alix Ashley Earle

Alix Ashley Earle Lugar de nacimiento: Nueva Jersey, Estados Unidos

Nueva Jersey, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 16 de diciembre de 2000

16 de diciembre de 2000 Instagram: @alix_earle

