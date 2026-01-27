La mañana del martes 27 de enero del 2026, Marvel Studios lanzó el tráiler de la esperadísima segunda temporada de “Daredevil: Born Again”, con la que la historia del ‘Hombre sin Miedo’ se sigue expandiendo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Así, con acción desenfrenada, el gran regreso de Jessica Jones (Krysten Ritter) y una Nueva York sumida en el caos bajo el régimen autoritario del alcalde Wilson Fisk, esta nueva entrega se perfila como la más oscura e intensa de la franquicia.

Vale precisar que la temporada 2 de la serie consta de 8 episodios en total, los cuales se lanzarán de manera semanal en Disney+.

Además, el showrunner Dario Scardapane, quien trabajó previamente en “The Punisher” de Netflix, vuelve al mando de la producción.

Y es que, como muchos recordamos, él fue contratado en octubre del 2023 después de que Marvel Studios ordenara una revisión creativa completa de la ficción, despidiendo a los showrunners originales Chris Ord y Matt Corman.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “DAREDEVIL: BORN AGAIN”?

La segunda temporada de “Daredevil: Born Again” continúa la historia directamente desde el final de la primera entrega, en el que Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) consolidó su poder como alcalde de Nueva York al declarar la ley marcial en el lugar.

De esta manera, lo veremos aplastar la ciudad bajo su pie mientras caza al enemigo público número uno: el vigilante de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil.

Sin embargo, debajo de la máscara con cuernos, Matt Murdock (Charlie Cox) intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar.

Cabe resaltar que el eslogan oficial de la temporada es “Resist. Rebel. Rebuild.” (“Resiste. Rebélate. Reconstruye.”), el cual refleja el plan de tres pasos de nuestro protagonista para reclamar la libertad de la ciudad.

EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “DAREDEVIL: BORN AGAIN”

El tráiler oficial de “Daredevil: Born Again 2” llegó acompañado por la canción “Lithonia” de Donald Glover y ofrece las primeras imágenes de una entrega imperdible.

Entre los momentos más destacados, se incluyen:

Jessica Jones en acción: Krysten Ritter de regreso como la detective privada con súper fuerza.

Krysten Ritter de regreso como la detective privada con súper fuerza. Kingpin más despiadado que nunca: el hombre no ha perdido su lado violento, a pesar de su posición política.

Bullseye desatado: Wilson Bethel vuelve como el psicópata Benjamin Poindexter, mostrando una sonrisa siniestra tras escapar de prisión.

Wilson Bethel vuelve como el psicópata Benjamin Poindexter, mostrando una sonrisa siniestra tras escapar de prisión. El misterioso Mr. Charles: Matthew Lillard aparece como este nuevo personaje, descrito como un antagonista político internacional.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DAREDEVIL: BORN AGAIN” - TEMPORADA 2?

La fecha de estreno confirmada de la temporada 2 de “Daredevil: Born Again” es el martes 24 de marzo del 2026.

Los nuevos episodios llegarán a Disney+ cada semana a las 9:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (PT).

Por lo tanto, para disfrutarlos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que estos son los planes disponibles:

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

El póster de la temporada 2 de "Daredevil: Born Again", serie que explora géneros como la acción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Marvel Studios / Disney+)

