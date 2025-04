Si bien en ‘Dragon Ball Z’ han aparecido enemigos sumamente poderosos en los distintos arcos argumentales de la franquicia, no todos han llegado a conocer a ‘Gokú’. De hecho, existe un villano que no pudo ver al ‘saiyajin’ criado en la Tierra en dicho anime. Sí, no te miento. Ambos solo estuvieron frente a frente de manera canónica en ‘Dragon Ball Super’. ¿Quieres saber de qué personaje malvado estoy hablando? Lee la nota completa.

Para entrar de lleno al asunto hay que ir directamente a la saga que inició a raíz de la llegada de ‘Trunks del futuro’. Me refiero a la saga de los ‘Androides’, que fueron creados por el ‘Dr. Gero’, el científico de la ‘Patrulla Roja’ que guardó rencor durante mucho tiempo a ‘Gokú’, al punto de trabajar muy duro en sus experimentos para poder un día asesinarlo.

En esa saga, el héroe de la Tierra llegó a conocer al creador de los ‘Androides’ (aunque no sabiendo que los villanos existían por él) y al ‘Androide 19’, con el que protagonizó una dura pelea que acabó con derrota del padre de ‘Gohan’ por su enfermedad al corazón. Es así como ‘Gokú’ fue llevado a su casa con la ayuda de ‘Yancha’ para recibir su medicina y recuperarse lo más pronto posible.

Con ‘Gokú’ ausente en los campos de batalla, los ‘Androides 16, 17 y 18’ despertaron de su largo sueño y causaron un gran impacto en los ‘Guerreros Z’ por el gran poder que tenían y que parecía inalcanzable. Ellos, en ese entonces, recalcaron que su misión era eliminar al hijo de ‘Bardock’ y por eso lo comenzaron a buscar.

El momento en que los ‘Androides 16, 17 y 18’ llegaron a la ‘Kame House’. (Foto: Toei Animation) ×

Desafortunadamente para estos ‘Androides’, apareció ‘Cell’, quien se encargó de absorber a ’17’ y ‘18’, pues solo así se iba a convertir en un ser perfecto. El ‘Androide 16’, en tanto, quedó gravemente herido. Este último, más adelante, fue clave, ya que su muerte sirvió para que ‘Gohan’ se transformara en ‘Super Saiyajin 2’ y venciera a Cell, pero eso ya es un cuento digno de contar en otra nota.

¿Por qué te he mencionado todo el tema de los ‘Androides’? Pues para que te des cuenta que el ‘Androide 17’ es el villano que apareció en ‘Dragon Ball Z’ y que ‘Gokú’ no pudo conocer en ese anime. En el caso del ‘Androide 16’, este sí fue visto por ‘Gokú’ en el ‘Torneo de Cell’, mientras que la ‘Androide 18’ fue vista por el héroe de la Tierra cuando ‘Cell’ la expulsó de su cuerpo durante su batalla con ‘Gohan’. El ‘Androide 17’, en cambio, tras ser revivido por las ‘esferas del Dragón’ luego de la derrota de ‘Cell’, nunca volvió a tener protagonismo en ‘Dragon Ball Z’ y, por consiguiente, jamás conoció a ‘Gokú’ en ese anime.

El ‘Androide 17’ es el hermano gemelo de la ‘Androide 18’. (Foto: Toei Animation) ×

El momento en que se vieron por primera vez

Solo en ‘Dragon Ball Super’ recién se pudo ver, de manera canónica, el momento en que el ‘Androide 17’ y ‘Gokú’ se conocen. Para ser más exactos, ese instante se aprecia en el episodio 86 del anime, cuyo título es ‘Nuestros puños se cruzan por primera vez: el Androide 17 contra Gokú’. Sí, en aquel capítulo llegan a tener una pelea amistosa, pues el ‘saiyajin’ criado en la Tierra quería saber qué tan poderoso era el hermano de la ‘Androide 18’, que se volvió bueno tras ser revivido por ‘las esferas del Dragón’. Habiéndote contado todo esto, me despido. Ya sabes que cuando quieras otro dato curioso sobre ‘Dragon Ball’ puedes revisar más notas. ¡Hasta la próxima!

La vez en que ‘Gokú’ conoció por primera vez al ‘Androide 17’ en ‘Dragon Ball Super’. (Foto: Toei Animation) ×