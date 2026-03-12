La serie española “Day One” llega a Amazon Prime Video como un thriller tecnológico de seis episodios ambientado en una Barcelona muy cercana al futuro, con Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia al frente del reparto. Así, con una mezcla de thriller, ciencia ficción y drama, la producción busca conquistar a los suscriptores de la famosa plataforma de streaming. ¿Te gustaría saber quién es quién en el elenco? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción desarrolla su trama en plena semana del Mobile World Congress, en la que un antiguo prodigio tecnológico y ahora activista anti tech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato.

Entonces, en su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad.

De esta forma, se da cuenta de que solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Day One”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DAY ONE”?

1. Álex González como Ulises Albet

Empiezo la guía del elenco de la serie de Amazon Prime Video con el protagonista: Ulises Albet.

Él es un prodigio de la informática que, tras una tragedia familiar, se convierte en un activista crítico con la tecnología y se ve obligado a volver “al sistema” por una última vez.

El actor que lo interpreta es Álex González, uno de los rostros más reconocibles de la ficción española reciente, a quien probablemente recuerdes de series como “El Príncipe”, “Vivir sin permiso”, “Toy Boy” o “Desde el mañana”, además de películas como “Alacrán enamorado” u “Órbita 9”.

Álex González como Ulises Albet en una escena de la serie española "Day One" (Foto: Documentales En Canarias / Mobile World Capital Barcelona)

2. Asier Etxeandia como Samuel Barrera

Samuel Barrera es un antiguo socio y mejor amigo de Ulises, quien le advierte de una amenaza global vinculada a un revolucionario avance tecnológico.

El artista que asume este rol es Asier Etxeandia, quien cuenta con una larga trayectoria en cine y televisión, con trabajos destacados en series como “Velvet Colección”, “La línea invisible”, “Sky Rojo” o “Érase una vez… pero ya no”.

Asier Etxeandia como Samuel Barrera en una escena de la serie española "Day One" (Foto: Documentales En Canarias / Mobile World Capital Barcelona)

3. Alba Planas como Rebeca

Rebeca es el gran apoyo emocional de Ulises, con quien construye una intensa relación de amistad a lo largo de los seis capítulos.

La actriz que le da vida a este personaje es Alba Planas. Ella se ha consolidado como uno de los nombres jóvenes a seguir gracias a su papel en “Skam España”, además de participaciones en títulos como “Días mejores”, “Express” y “La virgen roja”.

Alba Planas como Rebeca en una escena de la serie española "Day One" (Foto: Documentales En Canarias / Mobile World Capital Barcelona)

4. Renata Notni como Biran

En el rol de Biran, la actriz mexicana Renata Notni también forma parte del elenco de “Day One”.

Ella es reconocida por su trabajo previo en telenovelas y series, como “Mar de amor”, “Sueño de amor”, “El dragón” y “Zorro”.

Renata Notni como Biran en una escena de la serie española "Day One" (Foto: Documentales En Canarias / Mobile World Capital Barcelona)

Otros actores y personajes de “Day One”:

5. David Janer como Oriol

como Oriol 6. Frederico Barata como Joao

como Joao 7. Iván Massagué

8. Jordi Mollà

9. Mireia Oriol

10. Melina Matthews

11. Àgata Roca

12. David Selvas

13. Mercè Martínez

14. Peter Vives

15. Zoe Gatell

16. Alex Ricart

17. Adria Rosell

18. Tana González

19. Christian J.C.

20. Oscar Muñoz

21. Víctor Benjumea como un recepcionista

como un recepcionista 22. Lluís Altés como el jefe de la brigada científica

como el jefe de la brigada científica 23. Annabel Castan como una abogada

