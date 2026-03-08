En el 2026, si eres latino y vives en Estados Unidos, seguir los animes del momento en español pasa casi inevitablemente por Crunchyroll y Netflix, donde se concentran los títulos que dominan los rankings de visualizaciones y las conversaciones en redes sociales… desde “Solo Leveling” hasta “Sakamoto Days”. Pero no son las únicas alternativas: hoy existen otras plataformas que se han ido ganando la preferencia del público. ¿Te gustaría conocerlas? Pues, en las siguientes líneas, descubre cómo armar tu propia ruta para disfrutar de tus producciones favoritas de forma cómoda y legal.

Vale precisar que si bien no existen cifras públicas que separen con exactitud qué ven solo los latinos en EE.UU., sí hay dos pistas claras:

Por un lado, los listados de series más populares por plataforma, basados en búsquedas, menciones y horas vistas.

Por otro, el peso creciente del español en esos mismos servicios.

¿QUÉ PLATAFORMAS OFRECEN MÁS ANIME EN ESPAÑOL PARA LATINOS EN ESTADOS UNIDOS?

1. Crunchyroll

En catálogo puro y duro, Crunchyroll es el gigante: es la plataforma con más estrenos exclusivos de anime y la que concentra ‘hits’ como “Solo Leveling”, “DAN DA DAN”, “Gachiakuta” y “The Apothecary Diaries”.

Y tal como te puedes imaginar, buena parte de ese contenido permite cambiar audio y subtítulos a español latino desde el reproductor, algo que la compañía ha reforzado tras integrar el antiguo catálogo de Funimation, famoso por sumar más de mil episodios con doblaje para el público hispano en USA y Canadá.

2. Netflix

En el caso de Netflix, el enfoque es distinto, pero igual de útil si compartes cuenta con personas que no solo ven nuevas historias.

Resulta que el catálogo del servicio combina estrenos potentes, como “Sakamoto Days” o “WITCH WATCH”, con producciones de franquicias clásicas, como “Dragon Ball Daima”, “Blue Box” o“Ranma ½”.

Y sí, la mayoría de estos títulos ofrecen pistas de audio en español, además de subtítulos en nuestro idioma.

3. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, por su parte, suma algunas películas y series populares con doblaje, como varios filmes de “One Piece” y “Pokémon”.

4. HIDIVE

HIDIVE, en cambio, destaca por ciertos clásicos con audio en español—por ejemplo, versiones dobladas de “Lupin III”—, pero algunos usuarios reportan que muchos de sus estrenos recientes solo incluyen subtítulos en inglés.

5. Hulu

En el caso de Hulu, conviene revisar cada ficha de sus animes más populares—como “One Punch Man” o “SPY x FAMILY”—para asegurarte de si tienen doblaje o subtítulos en español para EE.UU.

6. YouTube

YouTube, por su lado, ofrece canales oficiales como TMS Anime Latino, donde puedes ver clásicos como “Lupin III” o “Las Aventuras de Saint Tail” doblados o subtitulados de forma legal y gratuita.

¿CÓMO ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN SEGÚN TU PERFIL?

Si solo quieres pagar un servicio para ver anime en español, Crunchyroll es la apuesta más segura por volumen de estrenos, presencia de doblajes y concentración de grandes shōnen que arrasan entre el público hispanohablante.

Si prefieres un catálogo más variado (series coreanas, películas, documentales) y compartir la cuenta con familia o ‘roommates’, Netflix equilibra muy bien anime popular, doblajes y otros contenidos que justifican la suscripción.

Y si tu presupuesto es cero, empezar por los canales oficiales de anime en YouTube puede ser una buena forma de armar una maratón legal, aunque el catálogo sea más limitado que en las plataformas de pago.

De esta manera, cruzando popularidad general y presencia del español, tienes un mapa bastante claro para decidir dónde ver tus animes favoritos sin perderte en el mar de servicios de streaming.

