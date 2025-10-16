Hace más de dos años, exactamente el 8 de junio de 2023, aterrizó “Culpa mía” en Amazon Prime Video; se trataba de la primera película de la trilogía “Culpables”, de la escritora argentina-española Mercedes Ron. Debido al éxito que alcanzó rápidamente, al mes siguiente de su estreno se confirmó las dos secuelas, que fueron grabadas entre agosto de 2023 y febrero de 2024. Así llegaron “Culpa tuya” el pasado 27 de diciembre de 2024 y “Culpa nuestra” que se lanzó el 16 de octubre de 2025. A raíz de la popularidad que lograron, ¿sabes cómo fueron calificadas cada una? A continuación, las tres cintas ordenadas de la peor a la mejor.

Vale precisar que ni bien se estrenó el primer filme, este se convirtió en la película de habla no inglesa con mayor número de espectadores en la historia de dicha plataforma de streaming.

DE LA PEOR A LA MEJOR: LA CALIFICACIÓN QUE RECIBIERON LAS TRES PELÍCULAS DE “CULPABLES”

De acuerdo con las calificaciones en sitios web especializados como IMDb y Rotten Tomatoes, el orden de las películas de la trilogía “Culpables” de la peor a la mejor es el siguiente:

“CULPA TUYA”

"Culpa tuya" es la segunda película de la saga "Culpables" (Foto: Pokeepsie Films / Amazon Studios)

Calificación IMDb: 5.4/10​

5.4/10​ Calificación Rotten Tomatoes: críticas mixtas a negativas. Cuestionaron el exceso de clichés y narrativa menos lograda​.

“El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarlos. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad abren sus vidas a nuevas relaciones que removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?”, se lee en la sinopsis.

“CULPA NUESTRA”

"Culpa nuestra" es la tercera película de la saga "Culpables" (Foto: Pokeepsie Films / Amazon Studios)

Calificación IMDb: 5.8/10​

5.8/10​ Calificación Rotten Tomatoes: Recepción un poco más positiva que la segunda película, aunque continúa recibiendo críticas a la ejecución y profundidad​.

“La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”, se lee en la sinopsis oficial.

“CULPA MÍA”

"Culpa mía" es la primera película de la saga "Culpables" (Foto: Pokeepsie Films / Amazon Studios)

Calificación IMDb: 6.1/10​

6.1/10​ Calificación Rotten Tomatoes: Es la mejor valorada porque muestra la gran química que hay entre los actores, además del impacto inicial de la adaptación​ de “Culpables”.

“Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten los llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados”, se lee en la sinopsis oficial.

EN CONCLUSIÓN: “Culpa mía” es considerada la mejor película de la trilogía por los promedios oficiales, seguida de “Culpa nuestra” y dejando “Culpa tuya” como la menos valorada en la crítica y el público general.

