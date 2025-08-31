La familia Derbez regresa a la pantalla con una temporada completamente nueva de su famoso reality “De viaje con los Derbez”, ahora emprendiendo una explosiva aventura por Japón. Luego de recorrer destinos tan variados como Marruecos, Jamaica y Finlandia, Eugenio Derbez y el resto del clan se sumergen de lleno en la cultura nipona: desde enfrentarse en un combate de sumo y vestirse como geishas hasta desafiar el paladar en los puestos callejeros de Tokio. El anuncio del estreno y el lanzamiento del esperado tráiler han disparado la expectativa entre los seguidores de la familia y del turismo de experiencias.

En esta nueva temporada, veremos a Aislinn, José Eduardo, Alessandra Rosaldo, Vadhir y Aitana explorando templos, probando la gastronomía local y adaptándose al choque cultural con humor y corazón. Como es tradición, cada episodio muestra tanto los asombros del viaje como las divertidas dinámicas familiares que han convertido a “De viaje con los Derbez” en una de las docuseries más queridas por el público latino.

Los seis episodios de la serie se estrenarán semana a semana, prometiendo risas, aprendizajes y muchas anécdotas de viaje para quienes siguen cada paso de la numerosa familia.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

La quinta temporada de “De viaje con los Derbez” se estrena el 26 de septiembre de 2025. El lanzamiento será global, pero con plataformas distintas según la región: en Estados Unidos y Puerto Rico se podrá seguir por ViX Premium, mientras que en el resto del mundo (incluido México y Latinoamérica) estará disponible a través de Prime Video.

La docuserie se verá en Prime Video para toda Latinoamérica y en ViX Premium en EE.UU. y Puerto Rico.(Foto: Prime Video)

MIRA EL TRÁILER SOBRE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”

El tráiler oficial, ya disponible en plataformas de streaming y redes sociales, anticipa algunas de las situaciones más graciosas y entrañables de la temporada.

TODAS LAS TEMPORADAS DE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ”

A continuación, conoce las temporadas y estrenos

Temporada 1: Marruecos. Se estrenó en 18 de octubre de 2019.

Marruecos. Se estrenó en 18 de octubre de 2019. Temporada 2: Noreste de Estados Unidos. Se estrenó el 20 de mayo de 2021 en Amazon Prime Video.

Noreste de Estados Unidos. Se estrenó el 20 de mayo de 2021 en Amazon Prime Video. Temporada 3: Jamaica. Se estrenó el 7 de abril de 2023.

Jamaica. Se estrenó el 7 de abril de 2023. Temporada 4: Círculo Polar ártico, Finlandia. Se estrenó el 24 en noviembre de 2023.

Círculo Polar ártico, Finlandia. Se estrenó el 24 en noviembre de 2023. Temporada 5: Japón. Se estrenará el 26 de septiembre de 2025 en Prime Video.

La nueva temporada lleva a la familia Derbez al corazón de Japón entre templos, comida callejera y desafíos inesperados (Foto: Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí