“Dear Killer Nannies: Criado por sicarios” se suma al catálogo de Disney+ y Hulu como una serie que reconstruye la niñez y la adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Así, contada desde la mirada del propio heredero, la ficción promete mostrar cómo se vive cuando tus “niñeras”, en realidad, son sicarios encargados de protegerte. ¿Te gustaría saber más sobre la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que este es un show televisivo que se compone de 8 episodios de alrededor de 35 minutos de duración, bajo la marca de Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios.

Y, tal como te puedes imaginar, la historia está inspirada en los relatos reales de Juan Pablo Escobar, quien figura como creador junto a Sebastián Ortega y Pablo Farina.

Además, se sabe que la serie fue rodada en locaciones de Bogotá y Medellín, y recrea la Colombia de los años ochenta y noventa, con un fuerte énfasis en escenas de acción y en el contraste entre el lujo y la violencia del entorno.

¿DE QUÉ TRATA “DEAR KILLER NANNIES: CRIADO POR SICARIOS”?

“Dear Killer Nannies: Criado por sicarios” sigue a Juampi, nombre con el que se presenta a Juan Pablo Escobar, un niño solitario que crece convencido de que su padre es un próspero empresario y benefactor de los más pobres.

Sus mejores amigos son, en realidad, los guardaespaldas que lo acompañan a todas partes y que, por la cercanía, funcionan como sus “nannies”.

Así, conforme avanza la trama, ese mundo aparentemente glamoroso se desmorona.

Y es que Juampi descubre que su padre es—en verdad—uno de los narcotraficantes más temidos del planeta y que esos cuidadores que tanto quiere forman parte de un sicariato organizado para matar y morir por la familia Escobar.

De esta manera, la serie pone el foco en el impacto psicológico de crecer en medio de una guerra que nuestro protagonista nunca eligió, pero que marca cada aspecto de su vida cotidiana.

MIRA EL TRÁILER DE “DEAR KILLER NANNIES: CRIADO POR SICARIOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DEAR KILLER NANNIES: CRIADO POR SICARIOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Dear Killer Nannies: Criado por sicarios”:

Janer Villareal como Juan Pablo adolescente

como Juan Pablo adolescente Miguel Tamayo y Miguel Ángel García como Juan Pablo en sus distintas etapas de niñez

y como Juan Pablo en sus distintas etapas de niñez John Leguizamo como Pablo Escobar

como Pablo Escobar Laura Rodríguez como Victoria Henao

como Victoria Henao Juanita Molina como Angie

como Angie Julián Zuluaga como Rodri

En el reparto, los acompañan: Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante, Julián Díaz, Melanie Dell’ Olmo, Andrés Delgado, Carmen Electra y Victoria Hernández, entre otros.

¿CÓMO VER “DEAR KILLER NANNIES: CRIADO POR SICARIOS”?

“Dear Killer Nannies: Criado por sicarios” se estrena el miércoles 1 de abril del 2026 en Disney+ a nivel internacional y, el mismo día, en Hulu para Estados Unidos.

Entonces, si cuentas con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región, podrás disfrutar de la producción sin problemas.

Este es el LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es el LINK OFICIAL en Hulu.

El póster de "Dear Killer Nannies: Criado por sicarios", serie basada en hechos reales que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Telemundo Studios)

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