Después de instalar su despacho en la antigua oficina de un chamán, el abogado Shin Yi-rang (Yoo Yeon-seok) comienza a ver fantasmas y ser poseído por ellos. Por lo tanto, el protagonista de “Defensores fantasmas” (“Phantom Lawyer” en inglés y “Sin-i-rang Beom-nyul-sa-mu-so” en su idioma original) no solo tiene que lidiar con clientes vivos, también debe ayudar a los muertos a resolver temas pendientes que requieren resolución legal. A él se une una abogada élite cuya carrera profesional se desmorona tras perder su historial perfecto de victorias. ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán?
El drama legal con elementos de fantasía y comedia, dirigido por Shin Jung-hoon a partir del guion de Kim Ga-young y Kang Cheol-gyu, explora temas como el duelo, la verdad y la necesidad de ser escuchado, y tiene como protagonistas a Yoo Yeon-seok, Esom y Kim Kyung-nam.
“Defensores de Fantasmas”, que se emite en SBS los viernes y sábados a partir del 13 de marzo de 2026, y también estará disponible en Netflix, también cuenta con las actuaciones de Son Yeo-eun, Jeon Seok-ho, Kim Mi-kyung, Choi Kwang-il, Jeong Seung-gil, Yeon Je-hyung y Lee A-rin.
¿CÓMO VER “DEFENSORES FANTASMAS”?
El primer episodio de “Defensores fantasmas” se estrenó el viernes 13 de marzo de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirán dos capítulos hasta el 2 de mayo.
Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DEFENSORES FANTASMAS”?
La primera temporada de “Phantom Lawyer” tiene 16 episodios. Cada uno tiene una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “DEFENSORES FANTASMAS”
- Episodio 1: 13 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: 14 de marzo de 2026
- Episodio 3: 20 de marzo de 2026
- Episodio 4: 21 de marzo de 2026
- Episodio 5: 27 de marzo de 2026
- Episodio 6: 28 de marzo de 2026
- Episodio 7: 3 de abril de 2026
- Episodio 8: 4 de abril de 2026
- Episodio 9: 10 de abril de 2026
- Episodio 10: 11 de abril de 2026
- Episodio 11: 17 de abril de 2026
- Episodio 12: 18 de abril de 2026
- Episodio 13: 24 de abril de 2026
- Episodio 14: 25 de abril de 2026
- Episodio 15: 1 de mayo de 2026
- Episodio 16: 2 de mayo de 2026
¿A QUÉ HORA VER “DEFENSORES FANTASMAS”?
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
¿DE QUÉ TRATA “DEFENSORES FANTASMAS”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Defensores fantasmas”, “cuando repentinamente adquiere el poder de ver fantasmas, un reservado abogado recurre a una ambiciosa rival para ayudar a sus espectrales clientes a conseguir justicia terrenal.”
El brillante abogado con un historial impecable y un pasado oculto se une a una brillante abogada para trabajar en casos legales inusuales que involucran espíritus inquietos, que van desde un aspirante a Idol hasta un científico brillante y un gángster implacable.
ACTORES Y PERSONAJES DE “DEFENSORES FANTASMAS”
- Yoo Yeon-seok como Shin Yi-rang
- Esom como Han Na-hyun
- Kim Kyung-nam como Yang Do-kyung
- Son Yeo-eun como Shin Sa-rang
- Jeon Seok-ho como Yoon Bong-soo
- Kim Mi-kyung como Park Kyung-hwa
- Choi Kwang-il como Yang Byung-il
- Jeong Seung-gil como Padre Matteo
- Yeon Je-hyung
- Lee A-rin como Yoon Da-bong
