Dos universos del anime se encuentran en una misma ilustración especial. Y es que Saber, de “Fate/Zero”, comparte cuadro con Aoko Aozaki, la aprendiz de maga que protagoniza la película “Witch on the Holy Night”. Así, el dibujo es la pieza central de una colaboración que celebra el 15° aniversario de la serie y calienta motores para la llegada de la cinta a los cines. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que el estudio detrás de esta propuesta es Ufotable, el mismo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Lo cierto es que la compañía mantiene en marcha la trilogía “Infinity Castle” y, en paralelo, prepara “Witch on the Holy Night”, largometraje descrito como su próximo gran estreno en cines.

Además, la cinta pertenece al universo “TYPE-MOON”, la casa creativa de “Fate”, y por eso la unión con “Fate/Zero” se siente tan especial.

“FATE/ZERO” Y SU COLABORACIÓN CON “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

El arte forma parte del proyecto especial “Let’s Watch Together! TYPE-MOON × ufotable", anunciado el pasado 30 de septiembre del 2026 en la web oficial de la película. Este incluye cuatro acciones:

Ilustración colaborativa: dibujada por Ufotable, la imagen muestra a Aoko y a Saber sobre la parte trasera de la Saber Motored Cuirassier.

La imagen promocional oficial de la colaboración entre "Fate/Zero" y "Witch on the Holy Night" (Foto: Ufotable)

Emisión en Fuji TV: cuatro noches de episodios seleccionados en la primera vez que la serie pasa por esa cadena.

cuatro noches de episodios seleccionados en la primera vez que la serie pasa por esa cadena. Canal especial en ABEMA: Anime LIVE emite “Fate/Zero” completa desde el 10 de octubre, repartida en 12 días.

Anime LIVE emite “Fate/Zero” completa desde el 10 de octubre, repartida en 12 días. Streaming ilimitado: las películas “The Garden of Sinners” y “Fate/stay night [Heaven’s Feel]”, que antes se alquilaban por separado, pasan a verse sin pago adicional en Japón.

De esta manera, la ilustración especial es una más en las actividades por el aniversario del anime, justo antes del lanzamiento del largometraje en pantalla grande.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

“Witch on the Holy Night” narra la historia de Aoko Aozaki, quien parece una estudiante de secundaria común. Sin embargo, en realidad, es una maga que todavía se forma como aprendiz.

Ella vive con su compañera de casa, Alice Kuonji, y trabaja para convertirse en una maga completa.

Y en ese camino conoce a un chico y así empieza el relato de una joven bruja que se desarrolla a finales de los años 80.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

La película “Witch on the Holy Night” llega a los cines de Japón el viernes 20 de noviembre del 2026.

¿Y fuera del país asiático? Pues, el estreno internacional está confirmado para enero del 2027.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí