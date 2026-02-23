Tras años de silencio y rumores, por fin tenemos noticias sobre el anime de “Genshin Impact”. ¡Resulta que sigue avanzando de la mano de Ufotable, el prestigioso estudio japonés detrás de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”! Y aunque todavía no hay fecha de estreno ni plataforma confirmadas, el proyecto volvió a dar señales claras de vida... algo clave para los fans que temían una cancelación silenciosa. Así, ¿te gustaría saber más respecto al estado de la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la colaboración entre HoYoverse (creadores del videojuego) y Ufotable se anunció originalmente en septiembre del 2022, con un tráiler conceptual que mostraba escenarios como Mondstadt, Dragonspine y a los gemelos viajeros Aether y Lumine.

Desde entonces, la ficción fue presentada como un “proyecto a largo plazo”, lo que ya adelantaba que el anime no llegaría tan rápido como una temporada de televisión convencional.

¿DE QUÉ TRATA EL ANIME DE “GENSHIN IMPACT”?

Como podrás imaginar, esta propuesta creativa se basa en el mundo y en los personajes del juego de rol de mundo abierto “Genshin Impact”, lanzado en el 2020.

De esta manera, el concepto gira en torno a un viaje por el continente de Teyvat, compuesto por siete naciones inspiradas en distintas culturas.

Hasta el momento, no se sabe si la adaptación será una serie de televisión tradicional por temporadas, especiales para streaming o un conjunto de proyectos animados de distinto formato.

Lo único claro es que se insiste en la idea de una colaboración duradera, similar a otras asociaciones que Ufotable ha tenido con franquicias como “Fate”.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA LA PRODUCCIÓN DEL ANIME DE “GENSHIN IMPACT”?

Tal como reportó IGN, Aquaria, el diseñador de combates del videojuego, aseguró—en enero del 2026—que el proyecto avanzaba “a buen ritmo”, sin problemas ni retrasos inesperados.

[GenshinFes]

Aquaria, the combat designer for Genshin, talks about the time needed to develop one patch version for Genshin Impact



He also confirmed GENSHIN ANIME is still in the works and it has been going smoothly! pic.twitter.com/iyE8f0Eecj — Rachii荔枝 (@Rachii_Chan) January 3, 2026

Por otro lado, un video promocional de Ufotable, publicado el sábado 21 de febrero, incluye un breve fragmento del anime de “Genshin Impact” con los gemelos protagonistas, confirmando que el estudio lo mantiene en su agenda activa.

Así, los rumores de cancelación pierden fuerza y cobra sentido la idea de que simplemente se trata de una producción lenta, pero constante.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL ANIME DE “GENSHIN IMPACT”?

Ufotable es conocido por su alto nivel de animación, sobre todo en secuencias de acción con efectos digitales complejos, tal como se aprecia en “Demon Slayer”.

Y en el tráiler conceptual del 2022 ya puede verse el tipo de acabado visual que podría caracterizar a Teyvat: fondos detallados, juego de luces y movimientos fluidos de los personajes.

De esta forma, lo razonable es esperar un enfoque que destaque las batallas elementales, los paisajes de las distintas regiones y la emotividad del viaje de los protagonistas... antes que una simple “copia” de escenas del juego.

Imagen promocional oficial del anime de "Genshin Impact" (Foto: HoYoverse / Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí