Sanemi Shinazugawa es uno de cazadores que luchará contra las Lunas Superiores de Muzan en la segunda película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Sanemi Shinazugawa es uno de cazadores que luchará contra las Lunas Superiores de Muzan en la segunda película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Nelly Osco
Nelly Osco

Antes de enfrentar a Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios, en la tercera y última entrega de “” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, deben lidiar con las Lunas Superiores más poderosas. En que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, los protagonistas lucharon contra Doma, Kaigaku y Akaza.

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Los encargados de luchar contra la Luna Superior 2, Luna Superior 6 y Luna Superior 3 fueron Shinobu Kocho, Zenitsu Agatsuma, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka. La primera se sacrificó en batalla para debilitar gravemente a su rival y los dos últimos quedaron gravemente heridos, así que otros cazadores serán los responsables de continuar con el arduo enfrentamiento en la esperada secuela.

Las principales batallas de serán lideradas por Kanao Tsuyuri, Inosuke Hashibira, Mitsuri Kanroji, , Gyomei Himejima, Muichiro Tokito, Genya y Sanemi Shinazugawa. Entonces, ¿a quién se enfrentará este último?

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Kokushibo es el demonio más poderoso del ejército de Muzan Kibutsuji, ocupando el rango de la Luna Superior Uno (Jōgen no Ichi) (Foto: Ufotable)
En "Demon Slayer: Infinity Castle", Kokushibo es el demonio más poderoso del ejército de Muzan Kibutsuji, ocupando el rango de la Luna Superior Uno (Jōgen no Ichi) (Foto: Ufotable)

¿A QUIÉN SE ENFRENTARÁ SANEMI SHINAZUGAWA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento y uno de los guerreros más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios, se enfrentará a (la Primera Luna Superior) en la secuela de “, que está en producción, pero aún no tiene fecha de estreno oficial.

Debido a que se trata del demonio más poderoso después de Muzan Kibutsuji, el primer ser de su especie en el universo de “”, Sanemi Shinazugawa no lo enfrentará solo. Gyomei Himejima, Muichiro Tokito y Genya se unirán a la épica batalla.

La pelea de Sanemi Shinazugawa contra Kokushibo en el arco del Infinity Castle es considerada una de las batallas más brutales, caóticas y trágicas de todo “Demon Slayer”. Durante el enfrentamiento, Sanemi utiliza la Respiración del Viento con una velocidad desorbitada y liberar su sangre especial Marechi.

Sanemi Shinazugawa, el feroz y temperamental Pilar del Viento, se enfrentará a Kokushibo (la Primera Luna Superior) en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Sanemi Shinazugawa, el feroz y temperamental Pilar del Viento, se enfrentará a Kokushibo (la Primera Luna Superior) en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES KOKUSHIBO?

Kokushibo será el rival más poderoso a vencer en la esperada película “Demo Slayer: Infinity Castle 2”. Originalmente se llamaba Michikatsu Tsugikuni, vivió hace casi 500 años en la Era Sengoku (el período de oro de los cazadores) y fue un Cazador de Demonios.

Debido a sus celos del talento de su hermano gemelo de Yoriichi Tsugikuni, el creador de la Respiración Solar y el cazador más poderoso de la historia, Kokushibo se convirtió en demonio y es el único que utiliza una técnica de respiración, la Respiración de la Luna, combinada con su espada hecha de su propia carne y sangre.

Habilidades y técnicas

  • Respiración de la Luna
  • Katana de Carne:
  • Regeneración Extrema
  • Marca de Cazador de Demonios
  • Poder de Sangre Absoluto
  • Seis ojos
  • Mundo Transparente
Kokushibo, la Luna Superior Uno y portador de la Respiración de la Luna, contrarrestará los ataques de Sanemi Shinazugawa con facilidad en la secuela "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Kokushibo, la Luna Superior Uno y portador de la Respiración de la Luna, contrarrestará los ataques de Sanemi Shinazugawa con facilidad en la secuela "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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