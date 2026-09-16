Antes de enfrentar a Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios, en la tercera y última entrega de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, deben lidiar con las Lunas Superiores más poderosas. En la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, los protagonistas lucharon contra Doma, Kaigaku y Akaza.

Los encargados de luchar contra la Luna Superior 2, Luna Superior 6 y Luna Superior 3 fueron Shinobu Kocho, Zenitsu Agatsuma, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka. La primera se sacrificó en batalla para debilitar gravemente a su rival y los dos últimos quedaron gravemente heridos, así que otros cazadores serán los responsables de continuar con el arduo enfrentamiento en la esperada secuela.

Las principales batallas de la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” serán lideradas por Kanao Tsuyuri, Inosuke Hashibira, Mitsuri Kanroji, Obanai Iguro, Gyomei Himejima, Muichiro Tokito, Genya y Sanemi Shinazugawa. Entonces, ¿a quién se enfrentará este último?

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Kokushibo es el demonio más poderoso del ejército de Muzan Kibutsuji, ocupando el rango de la Luna Superior Uno (Jōgen no Ichi) (Foto: Ufotable)

¿A QUIÉN SE ENFRENTARÁ SANEMI SHINAZUGAWA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento y uno de los guerreros más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios, se enfrentará a Kokushibo (la Primera Luna Superior) en la secuela de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, que está en producción, pero aún no tiene fecha de estreno oficial.

Debido a que se trata del demonio más poderoso después de Muzan Kibutsuji, el primer ser de su especie en el universo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Sanemi Shinazugawa no lo enfrentará solo. Gyomei Himejima, Muichiro Tokito y Genya se unirán a la épica batalla.

La pelea de Sanemi Shinazugawa contra Kokushibo en el arco del Infinity Castle es considerada una de las batallas más brutales, caóticas y trágicas de todo “Demon Slayer”. Durante el enfrentamiento, Sanemi utiliza la Respiración del Viento con una velocidad desorbitada y liberar su sangre especial Marechi.

Sanemi Shinazugawa, el feroz y temperamental Pilar del Viento, se enfrentará a Kokushibo (la Primera Luna Superior) en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES KOKUSHIBO?

Kokushibo será el rival más poderoso a vencer en la esperada película “Demo Slayer: Infinity Castle 2”. Originalmente se llamaba Michikatsu Tsugikuni, vivió hace casi 500 años en la Era Sengoku (el período de oro de los cazadores) y fue un Cazador de Demonios.

Debido a sus celos del talento de su hermano gemelo de Yoriichi Tsugikuni, el creador de la Respiración Solar y el cazador más poderoso de la historia, Kokushibo se convirtió en demonio y es el único que utiliza una técnica de respiración, la Respiración de la Luna, combinada con su espada hecha de su propia carne y sangre.

Habilidades y técnicas

Respiración de la Luna

Katana de Carne:

Regeneración Extrema

Marca de Cazador de Demonios

Poder de Sangre Absoluto

Seis ojos

Mundo Transparente

Kokushibo, la Luna Superior Uno y portador de la Respiración de la Luna, contrarrestará los ataques de Sanemi Shinazugawa con facilidad en la secuela "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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