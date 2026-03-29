Mientras los fans de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” siguen pendientes de las novedades sobre la trilogía de películas “Infinity Castle”, la franquicia ha confirmado un nuevo lanzamiento para el miércoles 27 de mayo del 2026. Se trata de la edición en Blu-ray y DVD del evento en vivo “Demon Slayer: Banquet – Hashira Training Arc", conocido en Japón como parte del festival del 2025. Y si bien esta es una noticia ideal para los coleccionistas y para quienes disfrutan de los espectáculos con el elenco del anime, lamentablemente no hay actualizaciones sobre la esperada segunda parte en cines.

Vale precisar que este lanzamiento reúne la grabación del espectáculo escénico celebrado en mayo del 2025, centrado en el arco de Entrenamiento de los Pilares, y llegará en formato físico al mercado japonés.

Es decir, es un producto pensado como recuerdo del evento, con el foco en la experiencia en vivo y no en nuevo material animado para la televisión o la pantalla grande.

En ese sentido, podríamos decir que este anuncio forma parte de una batería de revelaciones “secundarias” de la franquicia en el 2026: desde la reemisión del anime en la televisión japonesa... hasta nuevos lanzamientos de banda sonora, todo mientras la producción guarda silencio sobre la siguiente película.

¿QUÉ INCLUYE EL BLU-RAY/DVD DEL “DEMON SLAYER FESTIVAL 2025”?

Según la descripción del producto en Rakuten, el título oficial del lanzamiento es “Kimetsu no Utage -Hashira Training Arc-” e incluye la grabación de la lectura dramatizada y el espectáculo con doblaje en vivo que se llevó a cabo el pasado 4 de mayo del 2025, con la presencia del reparto principal de la serie.

En aquel momento, participaron voces tan reconocidas como Natsuki Hanae (Tanjiro), Saori Hayami (Shinobu), Kana Hanazawa (Mitsuri), entre otros, además de los artistas MY FIRST STORY y HYDE, vinculados a los temas musicales recientes del anime.

Cabe resaltar que esta edición se presenta como una versión de colección, con caja especial ilustrada por el diseñador de personajes Akira Matsushima, libreto a escala reducida y un disco extra con contenidos especiales.

¿POR QUÉ ESTE ANUNCIO NO ES LO QUE LOS FANS DE “DEMON SLAYER” ESPERABAN?

Como mencioné previamente, muchos seguidores esperaban que las novedades de este 2026 se centraran en la segunda película de la trilogía “Infinity Castle”, anunciada tras el final de la cuarta temporada del anime.

En cambio, durante el panel de la franquicia en el AnimeJapan 2026 se enfatizó en la retransmisión de toda la serie para la televisión japonesa y se destacaron anuncios como el Blu-ray del “Banquet – Hashira Training Arc" y nuevos lanzamientos musicales, dejando claro que la continuación en cines tendrá que esperar.

Por lo tanto, debemos seguir siendo pacientes respecto al anuncio oficial de las fechas exactas de las Partes 2 y 3 de la trilogía cinematográfica.

Así es la imagen promocional del lanzamiento en Blu-ray/DVD del "Demon Slayer Festival 2025" (Foto: Ufotable)

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