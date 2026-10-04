Los cuervos se llevan toda la atención en los festejos de la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” para Halloween. Y es que, con el fin de unirse a la celebración de la Noche de Brujas del 2026, el estudio Ufotable presentó una versión oscura y en formato chibi de Tanjiro, Nezuko y el resto de personajes clave del anime, todos con capas negras de plumas rotas... haciendo una clara referencia a las aves mensajeras asignadas a cada miembro oficial del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Vale precisar que este evento especial del universo basado en el manga de Koyoharu Gotouge ya se vive de manera presencial en los locales de Ufotable.

En ese sentido, la propuesta reúne cafeterías temáticas, tiendas físicas y venta en línea, en un festejo pensado para fans y coleccionistas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA EL EVENTO DE HALLOWEEN 2026 DE “DEMON SLAYER”?

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, el evento de Halloween de “Demon Slayer” se lleva a cabo del martes 29 de septiembre al domingo 1 de noviembre del 2026.

Y, para esta ocasión, se ha preparado una carta temática en los cafés del estudio Ufotable en Japón, donde cada visita y pedido incluye un obsequio exclusivo.

¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN LA CAMPAÑA DE HALLOWEEN 2026 DE “DEMON SLAYER”?

En total, son 16 personajes de la franquicia anime que aparecen en los productos que se ofrecen en esta campaña:

Tanjiro Kamado Nezuko Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira Kanao Tsuyuri Genya Shinazugawa Giyu Tomioka Shinobu Kocho Kyojuro Rengoku Tengen Uzui Muichiro Tokito Mitsuri Kanroji Obanai Iguro Sanemi Shinazugawa Gyomei Himejima Kagaya Ubuyashiki

Cabe resaltar que las ilustraciones oficiales muestran a cada uno con una capa negra de plumas desgarradas y un cuervo Kasugai cerca a ellos.

Para Halloween 2026, los cazadores de demonios y los Pilares del anime "Demon Slayer: Infinity Castle" visten llamativos atuendos oscuros y están acompañados por sus respectivos cuervos Kasugai (Foto: Ufotable)

¿QUÉ MERCHANDISING SE VENDE EN EL HALLOWEEN 2026 DE “DEMON SLAYER”?

Tal como te puedes imaginar, hay diversos artículos y piezas diseñadas con los personajes de la franquicia para el evento de Halloween 2026.

Entre ellos, se incluyen soportes acrílicos, pines, bufandas, stickers y carpetas, por solo mencionar algunos productos.

¿CÓMO COMPRAR EL MERCHANDISING DE “DEMON SLAYER” PARA HALLOWEEN 2026?

Para esta campaña, los pedidos en la tienda web de Ufotable abrieron el pasado miércoles 23 de septiembre y cerrarán el lunes 2 de noviembre a las 12:00 a.m. (horario de Japón).

Importante: recuerda asegurarte de revisar la política de envíos si tienes la intención de hacer alguna solicitud fuera de tierras japonesas.

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