Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es uno de los espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios y el creador de la Respiración de la Serpiente (Foto: Ufotable)
Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es uno de los espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios y el creador de la Respiración de la Serpiente (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
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Si recién te animas a descubrir , o quieres hacer una maratón de repaso antes del estreno de la película “Infinity Castle - Parte 2”, has llegado al lugar indicado. Y es que, considerando que el recorrido del incluye temporadas, , recopilatorios y una trilogía cinematográfica, es normal preguntarse por dónde empezar y qué conviene ver en cada paso. Por eso, aquí te traigo el orden recomendado, las versiones que más valen la pena y lo que se sabe hasta ahora de lo que viene después.

Vale precisar que esta franquicia nació con el manga de Koyoharu Gotouge, publicado por Shueisha.

Así, se presenta como una propuesta de acción y fantasía que ya es considerada todo un clásico del entretenimiento contemporáneo.

¿EN QUÉ ORDEN VER “DEMON SLAYER”?

El orden recomendado para disfrutar del anime y de las películas de “Demon Slayer” es el siguiente:

  • Temporada 1 - Arco de la resolución inquebrantable de Tanjiro Kamado (2019): 26 episodios.
  • “Demon Slayer: Mugen Train” (película, 2020) o el arco Mugen Train en televisión (2021): 7 episodios.
  • Arco del Distrito Rojo (2021-2022): 11 episodios.
  • Arco de la Aldea de los Herreros (2023): 11 episodios.
  • Arco del Entrenamiento de los Pilares (2024): 8 episodios.
  • “Demon Slayer: Infinity Castle” (película, 2025).

Cabe resaltar que el orden de estreno y el orden de la historia coinciden. Además, son 63 capítulos en total entre las cuatro temporadas, sin contar largometrajes.

Respecto a “Mugen Train”, ambas versiones cuentan la misma historia, pero el filme tiene mayor calidad de producción, mientras que la versión televisiva suma un episodio inicial original centrado en Rengoku.

Finalmente, la franquicia incluye recopilatorios como “Hacia la Aldea de los Herreros” y “Hacia el Entrenamiento de los Pilares”. Sin embargo, ninguno de estos incluye material adicional a lo visto en el anime.

¿DÓNDE VER “DEMON SLAYER”?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es el mejor lugar para disfrutar del universo “Demon Slayer”, ya que cuenta con las temporadas y películas de la franquicia disponibles para disfrutar ahora mismo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

La trilogía “Infinity Castle”, con la que concluye la adaptación audiovisual del manga, sigue en producción, con su segundo filme preparando su lanzamiento para algún momento del 2027.

De esta manera, la historia retomará la obra original desde el capítulo 158.

Shinobu Kochō es el Pilar del Insecto de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)
Shinobu Kochō es el Pilar del Insecto de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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