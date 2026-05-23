El éxito de un anime depende de una compleja combinación entre su calidad narrativa, el estudio de animación a cargo, el impacto de su música, la fidelidad al material original y otros detalles. Por supuesto, la trama y sus protagonistas desempeñan un rol fundamental en la forma en que la audiencia recibe una nueva serie. No obstante, los villanos de cada historia también son fundamentales, de hecho, se podría decir que el antagonista es el motor de la historia, ya que permite el crecimiento del protagonista.

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Además, los mejores villanos desafían los ideales de los protagonistas, aportan matices morales y crean la tensión necesaria para que la trama sea memorable.Por lo tanto, superar al villano es lo que permite al héroe alcanzar su máximo potencial, sobre todo en los animes de acción.

Los villanos más memorables suelen tener filosofías complejas, motivaciones profundas o un carisma innegable. Entonces, ¿cuáles son los animes de acción con villanos destacados?

LISTA DE ANIMES DE ACCIÓN CON VILLANOS MEMORABLES

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Los villanos más memorables de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” destacan no solo por su terrorífico poder, sino por sus trágicos pasados y el profundo impacto emocional que dejan en los protagonistas. Destacan Muzan Kibutsuji, Akaza, Kokushibo y otras letales Lunas Superiores.

En "Demon Slayer", el Rey de los Demonios y responsable directo de la tragedia de la familia Kamado es un villano implacable, egocéntrico y manipulador que gobierna mediante el miedo absoluto (Foto: Ufotable)

Chainsaw Man

Los villanos de “Chainsaw Man” destacan por encarnar miedos humanos primitivos y por usar una manipulación psicológica brutal. Makima (Demonio del Control), Gun Devil (Demonio Pistola), el Demonio Katana y Akane Sawatari son algunos representantes.

Makima es una de las principales antagonistas de la primera parte de "Chainsaw Man". Se trata de la líder de la División 4 de los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública y la figura que acoge a Denji (Foto: Mappa)

Hunter x Hunter

“Hunter x Hunter” destaca por tener antagonistas complejos y moralmente grises. Entre los más memorables destacan Meruem (el Rey Hormiga), Chrollo Lucilfer (el líder carismático de la Brigada Fantasma), y Hisoka Morow (el impredecible mago).

Meruem es el Rey de las Hormigas Quimera y el antagonista principal de dicho arco en "Hunter x Hunter" (Foto: Madhouse)

Bleach

“Bleach” destaca por tener algunos de los antagonistas más icónicos y mejor construidos. Uno de ellos es Sosuke Aizen, el maestro de la manipulación táctica cuya fría inteligencia y sorprendente traición rompieron los esquemas de los protagonistas.

Sōsuke Aizen es el antagonista principal de la primera parte del manga y anime "Bleach" (Foto: Studio Pierrot)

Naruto

“Naruto”, basado en el manga de Masashi Kishimoto, destaca por antagonistas sumamente complejos, cuyas motivaciones van mucho más allá de la simple maldad. Los más fuertes son Pain, quien desafía la idea de justicia a través del dolor, y Madara Uchiha, cuyo plan busca la paz mundial mediante una ilusión eterna.

Madara Uchiha es uno de los principales antagonistas de la serie de anime y manga "Naruto Shippuden" (Foto: Pierrot)

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