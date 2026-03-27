El universo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” vuelve a situarse en el centro de la conversación. Y es que llega su panel en el AnimeJapan 2026, en Tokio, donde se esperan novedades clave sobre la siguiente etapa del proyecto “Infinity Castle” en cines. Así, si no te quieres perder este bloque de media hora que podría incluir avances, nuevos artes promocionales y comentarios del elenco, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. Aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlo.

Vale precisar que el AnimeJapan 2026 está planteado como una edición especialmente ambiciosa, con 50 escenarios distribuidos en cuatro grandes bloques (RED, GREEN, BLUE y WHITE), en los que se reparten paneles de títulos como “Jujutsu Kaisen”, “One Piece”, “Frieren” y más.

De esta manera, el festival apunta a ser un termómetro del rumbo que tomarán varias franquicias grandes durante el año, sobre todo a lo que respecta a lanzamientos en cines y en plataformas de streaming.

¿CUÁNDO ES EL PANEL DE “DEMON SLAYER” EN EL ANIMEJAPAN 2026?

El panel de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en el AnimeJapan 2026 está programado para el sábado 28 de marzo del 2026, en el marco de los días abiertos al público del evento que se realiza en el centro de convenciones Tokyo Big Sight.

Sin embargo, debido a la diferencia horaria con Japón, los fans de EE.UU. y algunos países de Latinoamérica podrán disfrutarlo en plena noche del viernes 27 de marzo.

Cabe resaltar que se perfila como un momento decisivo para los espectadores, dado que podría revelarse nueva información sobre la secuela del proyecto cinematográfico “Infinity Castle”.

Lo cierto es que los seguidores de la saga esperan algún teaser, una nueva imagen promocional o pistas que le den contexto a la siguiente entrega de la trilogía.

Akaza es uno de los antagonistas más poderosos y complejos de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿A QUÉ HORA SE PUEDE VER EL PANEL DE “DEMON SLAYER” EN EL ANIMEJAPAN 2026?

Tomando como base el horario japonés (12:15 p.m. JST), el panel de “Demon Slayer” se podrá ver en distintos territorios de acuerdo con la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 8:15 a.m. (PT) / 11:15 p.m. (ET) del viernes 27 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 p.m. del viernes 27 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 p.m. del viernes 27 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 p.m. del viernes 27 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 a.m. del sábado 28 de marzo España 4:15 a.m. del sábado 28 de marzo

¿CÓMO VER EL PANEL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ONLINE?

La forma más sencilla de seguir el panel de “Demon Slayer: Infinity Castle” es conectarte al directo oficial en YouTube a cargo de Aniplex.

Por ello, la recomendación es tener preparado el enlace oficial unos minutos antes de la hora indicada y seguir los canales del evento—como su web y su cuenta de X—para no perderte ningún anuncio importante.

O, simplemente, darle clic a la transmisión disponible debajo de estas líneas.

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