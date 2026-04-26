“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” cerró el 2025 instalado en el podio de los animes más vistos de Netflix a nivel global. Y es que la adaptación del manga de Koyoharu Gotōge acumuló cientos de millones de horas de reproducción en todo el año, ubicándose solo por detrás de “One Piece” y “Naruto”. Esto, de de acuerdo con el ranking de horas vistas de enero a diciembre en la plataforma, difundido a partir del último reporte de ‘engagement’ del servicio de streaming de la “N” roja y replicado por los fans de la producción en portales como Reddit.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de Tanjiro Kamado, un joven vendedor de carbón cuya vida cambia cuando su familia es asesinada por demonios y su hermana menor, Nezuko, se convierte en una de estas criaturas.

Entonces, decidido a encontrar una cura para ella y a vengar a los suyos, nuestro protagonista se une al Cuerpo de Exterminio de Demonios, una organización de espadachines que combate a estas entidades sobrenaturales con técnicas de respiración especiales.

Así, en el camino, conoce a aliados como Zenitsu y Inosuke, mientras se enfrenta a poderosos enemigos liderados por Muzan Kibutsuji, el demonio original que amenaza a toda la humanidad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿CÓMO “DEMON SLAYER” LLEGÓ A SER EL TERCER ANIME MÁS VISTO DE NETFLIX EN EL 2025?

La ficción acumuló unas 598 millones de horas de reproducción en el año, las cuales corresponden al consumo total de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” en Netflix durante el 2025.

De esta manera, el anime se ubica en el tercer lugar del ranking, solo por debajo de “One Piece”, que lideró con alrededor de 643 millones de horas, y “Naruto”, que registró unas 626 millones de horas.

Cabe resaltar que estos números se basan en el criterio de “total de horas vistas” entre enero y diciembre del 2025, la métrica que Netflix utilizó en sus reportes de ‘engagement’.

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER” LOGRÓ TANTAS HORAS DE VISIÓN?

Como muchos sabemos, “Demon Slayer” cuenta con una base de fans ya construida gracias al manga y a sus emisiones previas en otras plataformas, lo que genera un efecto de “maratón” cuando sus temporadas se incorporan al catálogo.

Así, cada arco que llega a Netflix reanima el interés por la historia completa: muchos usuarios empiezan desde el primer episodio para ponerse al día con Tanjiro, Nezuko y los Pilares, elevando el total de horas vistas incluso entre quienes ya conocían la serie.

Finalmente, la franquicia se beneficia de un boca a boca constante alrededor de su animación y sus notables escenas de acción, las cuales siguen siendo un gancho fuerte para nuevos espectadores que recién están explorando la historia.

Y tú, ¿lograste contribuir a este hito?

Muichiro Tokito es un joven prodigio y uno de los guerreros más poderosos en el universo de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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