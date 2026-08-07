Si algo ha demostrado “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” a lo largo del tiempo es que no necesita estrenos nuevos para seguir sumando público. Y es que, durante el primer semestre del 2026, la franquicia no tuvo ningún lanzamiento en Netflix y, aun así, los números que reveló la plataforma sobre su desempeño en el streaming claramente llaman la atención. Por lo tanto, si eres de los que sigue de cerca cada movimiento del anime, aquí te cuento cuánto se vio la serie entre enero y junio de este año en el portal de la “N” roja.

Vale precisar que estos datos salen del informe What We Watched, el reporte semestral con el que Netflix transparenta el rendimiento de todo su catálogo.

Y, por si no lo sabes, este es un documento que la plataforma comparte cada seis meses y que suele generar bastante conversación entre los fans de las series y de los animes, dado que revela qué títulos realmente están viendo los usuarios.

¿CUÁNTAS HORAS Y VISUALIZACIONES SUMÓ “DEMON SLAYER” EN NETFLIX?

De acuerdo con el reporte oficial de Netflix, “Demon Slayer” acumuló 104.7 millones de horas vistas y 17.1 millones de visualizaciones en la plataforma entre enero y junio del 2026.

Además, el informe mide cada arco de la serie por separado. Así se ve el detalle:

Arco Horas vistas Visualizaciones Arco de la Resolución Inquebrantable (Temporada 1) 40.6 millones 4.0 millones Arco de la Aldea de los Herreros (Temporada 4) 19.4 millones 1.8 millones Arco del Distrito Rojo (Temporada 3) 18.6 millones 3.8 millones Arco del Entrenamiento de los Pilares (Temporada 5) 16.4 millones 4.1 millones Arco del Tren Infinito (Temporada 2 / Versión Serie) 9.7 millones 3.4 millones

De esta manera, el Arco de la Resolución Inquebrantable (el más largo, con 10 horas y 16 minutos de duración total) fue el que más horas concentró, mientras que el Arco del Entrenamiento de los Pilares logró la relación más alta entre duración y visualizaciones.

Finalmente, que la serie consiga más de 100 millones de horas vistas en solo seis meses y se mantenga exitosa en cada entrega habla de una franquicia con poder de reenganche, capaz de sostener su relevancia con el paso del tiempo.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER” EN NETFLIX?

“Demon Slayer” está disponible en Latinoamérica, Estados Unidos y España a través de Netflix.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutar sin problemas del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la adaptación televisiva del manga de Koyoharu Gotoge también puede verse vía Crunchyroll.

Daki es una de las antagonistas principales del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" durante el Arco del Distrito Rojo (Foto: Ufotable)

¿QUÉ OTRO TÍTULO DE LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER” INCLUYE EL REPORTE DE NETFLIX?

El reporte de Netflix incluye, como título aparte, la película “Demon Slayer: Mugen Train” (2020), con 700 mil horas vistas y 400 mil visualizaciones, cifras bastante menores frente al Arco del Tren Infinito de la serie.

Y es que se trata de dos versiones distintas de la misma historia: una es el corte cinematográfico original y la otra, la reedición para el streaming.

El emotivo abrazo grupal entre los protagonistas del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" tras sobrevivir a la brutal y desgastante batalla contra la Sexta Luna Superior, Gyutaro y Daki (Foto: Ufotable)

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