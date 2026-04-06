Este lunes 6 de abril del 2026, el anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” cumplió siete años desde el estreno de su primer episodio en la televisión japonesa. Así, a propósito de esta celebración tan especial, quizá estás pensando en tu próxima maratón de la producción en Crunchyroll. Por eso, en en las siguientes líneas, te presento los 7 mejores capítulos de la adaptación del manga de Koyoharu Gotōge, según el ranking de los usuarios de IMDb. ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo sigue la historia de Tanjiro Kamado, un joven que ve su vida destruirse cuando su familia es atacada por demonios y solo sobrevive su hermana Nezuko, convertida en una de estas criaturas.

A partir de entonces, nuestro protagonista se une al Cuerpo de Exterminio de Demonios con un objetivo claro: encontrar la forma de devolverle la humanidad a Nezuko y enfrentar a la amenaza responsable de la tragedia que marcó su existencia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿CUÁLES SON LOS 7 EPISODIOS MEJOR CALIFICADOS DE “DEMON SLAYER” EN IMDB?

Como muchos sabemos, las valoraciones del portal IMDb se basan en los votos de usuarios de todo el mundo y, en el caso de “Kimetsu no Yaiba”, algunos capítulos superan las 30 mil calificaciones individuales... lo que refleja el entusiasmo de la comunidad por la franquicia.

Entonces, así quedarían los 7 mejores episodios de “Demon Slayer” según esas votaciones:

Puesto #7. “Akaza” – 9,5/10

Temporada 2 – Episodio 6 (aprox. 8,4 mil votos)

Este capítulo marca un antes y un después para el grupo de protagonistas, porque deja claro que el verdadero peligro apenas está empezando.

Resulta que, tras la victoria en el Tren Infinito, Tanjiro consigue decapitar al demonio del tren y—por un instante—parece que todo ha terminado bien para los Cazadores.

Sin embargo, la irrupción de Akaza, una Luna Superior, rompe de golpe cualquier sensación de alivio y transforma el cierre de la historia en una nueva tragedia.

Puesto #6. “Layered Memories” – 9,5/10

Temporada 2 - Episodio 13 (aprox. 15 mil votos)

En este episodio del arco del Distrito Rojo, Daki arrasa con las casas del barrio de entretenimiento y pone en riesgo a cualquiera que se cruce en su camino, lo que despierta en Tanjiro una rabia que no habíamos visto antes.

La historia se concentra en cómo esa mezcla de dolor y determinación lo lleva a forzar su cuerpo mucho más allá de sus límites en plena batalla.

Puesto #5. “Defeating an Upper Rank Demon” – 9,6/10

Temporada 2 – Episodio 16 (aprox. 14 mil votos)

Dentro del arco del Distrito Rojo, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu coordinan sus ataques contra Daki, mientras Tengen se juega la vida frente a Gyutaro en un combate cuerpo a cuerpo.

Por momentos, da la impresión de que—al fin—tienen la pelea bajo control y la victoria está al alcance de la mano.

No obstante, el giro que llega después corta de raíz cualquier celebración y deja claro que enfrentarse a una Luna Superior siempre implica un costo mucho más alto del que esperaban.

Puesto #4. “Set Your Heart Ablaze” – 9,7/10

Temporada 2 – Episodio 7 (aprox. 13 mil votos)

Aquí, la pelea entre Rengoku y Akaza llega a su punto máximo y el Pilar del Fuego decide entregarse por completo con tal de que los pasajeros del tren salgan ilesos.

Cada movimiento del combate refuerza quién es Rengoku y por qué su figura resulta tan inspiradora para Tanjiro y los demás.

Sin dudas, este capítulo se ha ganado su lugar en el top por la manera en la que se despide del personaje y por la huella emocional que deja en la audiencia.

Puesto #3. “Hinokami” – 9,7/10

Temporada 1 – Episodio 19 (aprox. 23 mil votos)

En pleno clímax del arco del monte Natagumo, Tanjiro se enfrenta a un enemigo que parece imposible de derrotar mientras sus compañeros luchan al límite de sus fuerzas.

Acorralado, un recuerdo de su familia lo lleva a despertar por primera vez el estilo Hinokami, desencadenando una escena en la que animación, música y emoción encajan de forma perfecta.

Así, no es casualidad que muchos fans señalen este momento como el gran punto de inflexión de la primera temporada.

Puesto #2. “The Hashira Unite” – 9,7/10

Temporada 4 – Episodio 8 (aprox. 27 mil votos)

Esta entrega muestra una noche silenciosa en la mansión Ubuyashiki, iluminada por la luna, en la que se reúne el grupo de Pilares.

Allí, Kagaya Ubuyashiki se encuentra—por fin—cara a cara con Muzan Kibutsuji, en un momento cargado de tensión y simbolismo.

La puesta en escena funciona como puerta de entrada a la guerra definitiva y transmite la sensación de que el tablero ya está colocado y no hay posibilidad de retroceder.

Puesto #1. “Never Give Up” – 9,8/10

Temporada 2 – Episodio 17 (aprox. 31 mil votos)

En este episodio, con los Cazadores gravemente heridos, el Distrito Rojo en ruinas y Gyutaro burlándose sin piedad de su situación, todo indica que Tanjiro ya no tiene opciones reales de ganar.

Aun así, él y sus compañeros se niegan a rendirse y exprimen hasta la última gota de fuerza y creatividad en una sucesión de momentos límite.

El resultado es un desenlace tan intenso y satisfactorio que la propia comunidad lo ha colocado como el capítulo mejor valorado de todo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, durante el Arco del Distrito Rojo en la segunda temporada del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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