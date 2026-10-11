Si siempre dejaste para después la maratón de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ahora tienes una muy buena excusa para disfrutar de la producción de principio a fin. Y es que el exitoso anime basado en el manga de Koyoharu Gotoge, el cual conquistó el mundo con las aventuras de Tanjiro, Nezuko y compañía, llegó completo al catálogo de una de las plataformas de streaming más grandes de la industria: Amazon Prime Video. Así, si te gustaría saber más detalles al respecto, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la ficción es un shonen de acción, con peleas muy cuidadas y una historia de hermandad, que ya dejó huella en la televisión y en el cine.

En ese sentido, la historia sigue a Tanjiro Kamado, un adolescente cuya familia es asesinada por demonios y cuya hermana Nezuko es transformada en una de esas criaturas.

Entonces, para encontrar una forma de devolverle su humanidad y vengar a los suyos, se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios y emprende un viaje marcado por combates, pérdidas y vínculos importantes

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿QUÉ INCLUYE “DEMON SLAYER” EN AMAZON PRIME VIDEO LATINOAMÉRICA?

En Latinoamérica, Amazon Prime Video puso a disposición de sus suscriptores todos los capítulos del anime el pasado viernes 9 de octubre del 2026, sin costo adicional ni suscripción extra.

Esto incluye los primeros 26 episodios de la serie y, por separado, los arcos ‘El Tren Infinito’, ‘El Distrito del Entretenimiento’, ‘La Aldea de los Herreros’ y ‘El Entrenamiento de los Hashira’.

Cabe resaltar que los capítulos ofrecen doblaje, audio original y subtítulos en español latino.

Asimismo, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” se sumó al catálogo previamente, con una duración de 154 minutos y una clasificación 16+.

¿EN QUÉ ORDEN VER “DEMON SLAYER” EN AMAZON PRIME VIDEO LATINOAMÉRICA?

Tal como te puedes imaginar, cada arco de la franquicia continúa al anterior, respetando el siguiente orden:

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER” EN AMAZON PRIME VIDEO LATINOAMÉRICA?

Para disfrutar del anime “Demon Slayer” completo en Amazon Prime Video Latinoamérica, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Recuerda que el servicio de streaming ofrece una prueba gratis de 7 días, con condiciones aplicables.

Importante: lamentablemente, la serie no está disponible para suscriptores de Venezuela.

Genya Shinazugawa es uno de los cazadores de demonios principales de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí