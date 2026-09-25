Diciembre del 2026 se acerca y, con él, uno de los eventos más esperados por la comunidad otaku a nivel mundial. Y es que el Jump Festa 2027, organizado por Shueisha, ya empieza a acaparar la conversación en redes sociales. Así, la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” aparece como uno de los títulos que más entusiasmo generan de cara a esta edición. Entonces, si eres fan de la saga de Tanjiro Kamado, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre el festival y qué novedades podría traer consigo sobre la película secuela “Infinity Castle - Parte 2”.

Vale precisar que el Jump Festa es la feria anual de Shueisha, en la que presenta las novedades de sus franquicias más importantes, publicadas en revistas como Weekly Shonen Jump, Jump SQ y V Jump, entre otras.

De esta manera, la reunión suele funcionar como un termómetro de lo que viene para el año siguiente en materia de manga, anime, cine y videojuegos.

Ahora, el Jump Festa 2027 se llevará a cabo el 19 y 20 de diciembre del 2026 en el Makuhari Messe, el centro de convenciones ubicado en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE “DEMON SLAYER” EN EL JUMP FESTA 2027?

La presencia de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en el evento proviene de una lista de invitados filtrada que circula en redes sociales y foros como Reddit, y que ubica a la franquicia dentro del cartel de la Jump Super Stage, el escenario principal del festival.

Cabe resaltar que esta es una filtración corroborada por varios leakers de la comunidad, lo que le da un importante respaldo a la información.

EL ANUNCIO QUE SE ESPERA SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2” EN EL EVENTO

El Jump Festa 2027 aparece como la próxima gran oportunidad para que Ufotable rompa su silencio, ya que los fans están esperando por la fecha de estreno oficial de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”.

Además, la cita podría incluir un avance, material promocional o información más concreta sobre la segunda entrega de la trilogía cinematográfica.

Es decir, tras el impacto comercial de la primera película, la reunión podría darnos alguna pista sobre la continuación del arco final de “Kimetsu no Yaiba”.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS APARECEN EN LA LISTA FILTRADA DEL JUMP FESTA 2027?

Según la misma filtración, el cartel de la Jump Super Stage reuniría a varias de las franquicias más populares del catálogo de Shueisha, mientras que otros títulos se repartirían entre los escenarios Jump Studio y Jump Station.

Escenario Títulos Jump Super Stage “One Piece”, “Sakamoto Days”, “Akane Banashi”, “Kagurabachi”, “Naruto”, “Haikyu!!”, “My Hero Academia”, “Demon Slayer”, “Jujutsu Kaisen”, “Oblivion Battery”, “Spy x Family”, “Dandadan”, “Chainsaw Man”, “World Trigger”, “New Prince of Tennis”. Jump Studio “Witch Watch”, “Nue’s Exorcist”, “Bleach”, “Katekyo Hitman Reborn!”, “Mashle”, “Kindergarten Wars”, “Girl Meets Rock!”, “Kaiju No. 8”, “Dark Gathering”, “Phantom Busters”. Jump Station “Kochikame”, “High School Family”, “Black Clover”, “Mission: Yozakura Family”, “Chained Soldier”, “Marriagetoxin”, “Mr. Cliche”, “The Bugle Call”, “Gokurakugai”.

La dramática escena entre Doma y Shinobu Kocho que se mostró en la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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