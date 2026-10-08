En la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", el Pilar de la Roca Gyomei Himejima es reconocido unánimemente como el Hashira más fuerte de todo el Cuerpo de Cazadores de Demonios (Foto: Ufotable)
En la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", el Pilar de la Roca Gyomei Himejima es reconocido unánimemente como el Hashira más fuerte de todo el Cuerpo de Cazadores de Demonios (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Tres nombres gigantes del se juntarán en un mismo escenario y esta vez la gran protagonista será la música. Y es que las franquicias , “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) y tendrán una función especial con orquesta en directo. Así, si te gustaría saber qué se verá y se escuchará en el evento presencial de Tokio, quiénes cantan, cuándo es y cómo se piden las entradas, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Mira también:

Vale precisar que la cita se llevará a cabo en la Tokyo Anime Next, una reunión organizada por la Association of Japanese Animations junto con el Gobierno Metropolitano de Tokio.

De esta manera, el evento funcionará como antesala de una nueva premiación anual de anime que debutará el próximo año.

EL CONCIERTO QUE JUNTA A “DEMON SLAYER”, “ATTACK ON TITAN” Y “DETECTIVE CONAN”

Según el comunicado oficial difundido por , el concierto que junta a “Demon Slayer”, “Attack on Titan” y “Detective Conan” en un mismo escenario ocupa la última jornada de la Tokyo Anime Next.

Asimismo, se espera que la función dure cerca de 90 minutos, divididos en una ceremonia de apertura de unos 30, el Orchestra Premium Stage de unos 40 y una presentación final de unos 20.

En el bloque central, por su parte, se proyectarán escenas editadas de los tres animes con orquesta y artistas en vivo.

Además, se ha revelado que el espectáculo de la Tokyo Philharmonic Orchestra estará dirigido por Hirofumi Kurita, con arreglos de Kazunori Miyake.

Participantes confirmados en el evento:

FranquiciaArtistaVínculo con la obra
“Demon Slayer”Nami NakagawaIntérprete de “Kamado Tanjiro no Uta” y “Kamado Nezuko no Uta”, además de los coros de la música incidental.
“Attack on Titan”Ai HiguchiAutora y cantante de “Akuma no Ko”, el ending de ‘The Final Season Part 2′.
“Detective Conan”Mai KurakiIntérprete de sus temas desde el 2000 y llegó a 30, con récord Guinness incluido.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS?

La función se realizará el lunes 2 de noviembre del 2026 en el Tokyo Tatemono Brillia HALL, en Ikebukuro.

Las puertas abrirán a las 17:30 y el show comenzará a las 18:30 (hora de Tokio). Por otro lado, las entradas serán gratuitas, con asientos reservados a través de la .

EtapaSolicitudResultados
Primer sorteo8 al 12 de octubre15 de octubre
Segundo sorteo15 al 19 de octubre22 de octubre

¿QUÉ SE ANUNCIARÁ AL FINAL DEL CONCIERTO?

Finalmente, el cierre del concierto revelará el nombre y el concepto de un nuevo premio de anime previsto para el 2027.

De esta forma, el anuncio marcará el primer paso de una iniciativa que busca ganar espacio en la conversación entre los fans de la industria.

Este póster oficial de la Tokyo Anime Next destaca las tres obras que participarán en el evento de clausura: "Demon Slayer", "Attack on Titan" y "Detective Conan" (Foto: Association of Japanese Animations y el Gobierno Metropolitano de Tokio)
Este póster oficial de la Tokyo Anime Next destaca las tres obras que participarán en el evento de clausura: "Demon Slayer", "Attack on Titan" y "Detective Conan" (Foto: Association of Japanese Animations y el Gobierno Metropolitano de Tokio)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC