Tres nombres gigantes del mundo del anime se juntarán en un mismo escenario y esta vez la gran protagonista será la música. Y es que las franquicias “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) y “Detective Conan” tendrán una función especial con orquesta en directo. Así, si te gustaría saber qué se verá y se escuchará en el evento presencial de Tokio, quiénes cantan, cuándo es y cómo se piden las entradas, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cita se llevará a cabo en la Tokyo Anime Next, una reunión organizada por la Association of Japanese Animations junto con el Gobierno Metropolitano de Tokio.

De esta manera, el evento funcionará como antesala de una nueva premiación anual de anime que debutará el próximo año.

EL CONCIERTO QUE JUNTA A “DEMON SLAYER”, “ATTACK ON TITAN” Y “DETECTIVE CONAN”

Según el comunicado oficial difundido por PR Times, el concierto que junta a “Demon Slayer”, “Attack on Titan” y “Detective Conan” en un mismo escenario ocupa la última jornada de la Tokyo Anime Next.

Asimismo, se espera que la función dure cerca de 90 minutos, divididos en una ceremonia de apertura de unos 30, el Orchestra Premium Stage de unos 40 y una presentación final de unos 20.

En el bloque central, por su parte, se proyectarán escenas editadas de los tres animes con orquesta y artistas en vivo.

Además, se ha revelado que el espectáculo de la Tokyo Philharmonic Orchestra estará dirigido por Hirofumi Kurita, con arreglos de Kazunori Miyake.

Participantes confirmados en el evento:

Franquicia Artista Vínculo con la obra “Demon Slayer” Nami Nakagawa Intérprete de “Kamado Tanjiro no Uta” y “Kamado Nezuko no Uta”, además de los coros de la música incidental. “Attack on Titan” Ai Higuchi Autora y cantante de “Akuma no Ko”, el ending de ‘The Final Season Part 2′. “Detective Conan” Mai Kuraki Intérprete de sus temas desde el 2000 y llegó a 30, con récord Guinness incluido.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS?

La función se realizará el lunes 2 de noviembre del 2026 en el Tokyo Tatemono Brillia HALL, en Ikebukuro.

Las puertas abrirán a las 17:30 y el show comenzará a las 18:30 (hora de Tokio). Por otro lado, las entradas serán gratuitas, con asientos reservados a través de la web oficial.

Etapa Solicitud Resultados Primer sorteo 8 al 12 de octubre 15 de octubre Segundo sorteo 15 al 19 de octubre 22 de octubre

¿QUÉ SE ANUNCIARÁ AL FINAL DEL CONCIERTO?

Finalmente, el cierre del concierto revelará el nombre y el concepto de un nuevo premio de anime previsto para el 2027.

De esta forma, el anuncio marcará el primer paso de una iniciativa que busca ganar espacio en la conversación entre los fans de la industria.

Este póster oficial de la Tokyo Anime Next destaca las tres obras que participarán en el evento de clausura: "Demon Slayer", "Attack on Titan" y "Detective Conan" (Foto: Association of Japanese Animations y el Gobierno Metropolitano de Tokio)

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