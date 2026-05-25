En el panorama del anime actual, hay títulos que gustan y hay fenómenos que marcan época. Por supuesto, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” pertenece a este segundo grupo, y los Crunchyroll Anime Awards se han convertido en el termómetro perfecto para medir su impacto a nivel internacional. Lo cierto es que hay un impresionante récord que ostenta la franquicia en la ceremonia de premiación y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber al respecto. ¡Presta atención!

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Vale precisar que la serie basada en el manga de Koyoharu Gotouge se ha mantenido como uno de los pilares del catálogo de Crunchyroll, con cada nueva temporada causando sensación entre la audiencia.

Así, la historia de Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios luego de que su familia es masacrada, ha conquistado a los fans y a la crítica por igual.

¿QUÉ RÉCORD TIENE “DEMON SLAYER” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS?

Resulta que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es la franquicia más nominada y más premiada en la historia de los Crunchyroll Anime Awards.

Y es que, a lo largo de las diez ediciones que se han realizado, el título suma 59 nominaciones y 29 premios en total.

¿CÓMO “DEMON SLAYER” CONSTRUYÓ SU DOMINIO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS?

1. Ceremonia del 2020

El camino de “Demon Slayer” en los Crunchyroll Anime Awards arrancó a lo grande en la 4° edición, en el 2020, cuando la serie se convirtió en una de las más nominadas con 9 postulaciones, al nivel de “Carole & Tuesday” y “Vinland Saga”.

En esa misma ceremonia se llevó 3 premios, incluido Anime del Año y el reconocimiento a Tanjiro Kamado como ‘Best Boy’, lo que instaló a la franquicia como nuevo peso pesado del anime televisivo.

2. Ceremonia del 2022

El siguiente gran hito llegó con la 6° edición, en el 2022, donde el universo de “Kimetsu no Yaiba” compitió en dos frentes: por un lado, el ‘Mugen Train Arc’ en formato de serie sumó 5 nominaciones, y por otro, la película “Demon Slayer: Mugen Train” añadió 4 nominaciones más.

En esa ceremonia, la cinta se quedó con el premio a Película del Año y la franquicia alcanzó 8 triunfos en total.

3. Ceremonia del 2023

En la 7° edición, en el 2023, el foco se trasladó al ‘Entertainment District Arc’, que acumuló 13 nominaciones y consiguió 6 premios, lo que colocó a “Demon Slayer” como una de las series más premiadas del año junto a títulos como “Attack on Titan: The Final Season Part 2” y “Spy × Family”.

De esta manera, el anime demostró que su impacto no se limitaba a una sola temporada o película, sino que se sostuvo arco tras arco.

4. Ceremonia del 2024

La racha continuó en la 8° edición, en el 2024, cuando “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” volvió a situarse entre las producciones más nominadas con 12 postulaciones, compartiendo la parte alta de la tabla con fenómenos como “Chainsaw Man”, “Jujutsu Kaisen” y “Oshi no Ko”.

En esa gala se llevó 3 premios, que se sumaron al conteo general y mantuvieron a la franquicia en el radar de la crítica y del público.

5. Ceremonial del 2025

En la 9° edición, en el 2025, la serie registró 8 nominaciones y consiguió 2 triunfos.

6. Ceremonial del 2026

Finalmente, en la 10° edición, en el 2026, el foco se centró en la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle”, que logró 8 nominaciones y se convirtió en la gran ganadora de la noche con 7 premios, incluido Película del Año.

Esta actuación redondea casi una década de reconocimientos en la que la franquicia alcanzó el acumulado histórico de 59 nominaciones y 29 galardones, una cifra que ningún otro anime ha logrado hasta ahora.

Kaigaku es un guerrero con una historia muy oscura dentro del universo de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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